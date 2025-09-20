Prisión para la detenida por estrangular a una amiga con un cable de aspirador en Benidorm
La británica de 64 años queda investigada en una causa abierta por un delito de homicidio
INFORMACIÓN
El Juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm ha acordado prisión provisional, comunicada y sin fianza para la mujer detenida por supuestamente estrangular a una amiga con el cable de la aspiradora.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha informado también de que la detenida, británica de 64 años, queda investigada en una causa abierta por un delito de homicidio.
La mujer fue detenida el pasado jueves por, supuestamente, matar por estrangulamiento con el cable de una aspiradora a una compatriota, de 66, años cuando pasaban unos días en un apartamento de Benidorm.
El crimen ocurrió la noche anterior en un apartamento del barrio del Rincón de Loix, una zona muy frecuentada por los turistas británicos, y fue una tercera visitante del Reino Unido la que llamó al 112 para avisar de que una amiga le había confesado que había matado a otra estrangulándola con el cable de una aspiradora.
Suscríbete para seguir leyendo
- El chorro polar hará que Valencia pase del calor a las lluvias y tormentas con granizo en sólo unas horas
- Llega a Valencia un nuevo modelo residencial: viviendas de una habitación con espacios compartidos
- Malestar vecinal por el cambio de placa en el Puente de la Solidaridad
- Tercera noche de controles vecinales en Turís contra la delincuencia
- Un empresario de la Ribera compra a la Sareb el centro comercial de Alzira que lleva 15 años inacabado
- Comienza la retirada de más de 10 toneladas de peces invasores del embalse de Bellús
- El ayuntamiento pide calma a los vecinos de Turís y recuerda que la seguridad corresponde a las fuerzas del orden
- El presidente de la CHJ pidió antes de las 18 horas 'enviar un mensaje para subir a los pisos altos