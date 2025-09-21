"Lo peor es la incertidumbre de no saber nada de Bea, pero no quiero pensar en lo peor"

El calendario sigue descontando días, y van 43 desde que la noche se tragó a Beatriz Guijarro, Bea, durante algún momento de la madrugada del 9 de agosto pasado, en su Oliva natal. El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Gandia -de momento, Homicidios no ha entrado en el caso- investiga esta desaparición inquietante con mal presagio desde el inicio; el mutismo es absoluto, porque esa es la mejor garantía para resolver un caso que se cuece en el entorno más inmediato de la joven, de 28 años y madre de dos niños pequeños, un niño de 6 años y una niña de 8 que no deja de preguntar.

"Para ella, sus hijos son lo primero. ¡Claro que no se ha ido dejándolos! Eso lo tenemos clarísimo!". Habla el novio de Bea, Juanjo, su pareja "desde hace siete meses y medio, cuando surgió esto tan fuerte que ir teníamos, y que incluso nos daba miedo al principio, porque no queríamos destruir la amistad, aunque yo la conozco desde que era una cría", matiza. Lo sabe Juanjo, lo sabe la familia de Bea y, sobre todo, lo sabe la Guardia Civil, que trabaja desde el inicio con la idea de la desaparición forzosa. Ahora, hay que ponerle nombre a quien ha provocado esa ausencia, de la que pronto se cumplirá mes y medio.

No ha habido batidas al uso, salvo un par de ellas por los alrededores de Oliva, en la parte alta, "con drones, perros, helicóptero y muchos agentes a pie", detalla el novio de Bea, "pero muy al principio" y sin resultados de interés, porque la Guardia Civil no cree ni que esté retenida, ni que sufriera un accidente. Lo de Beatriz es otra cosa, y esa 'otra cosa' se ha producido en el entorno más inmediato de la joven, como ocurre en tres de cada cuatro casos de estas características.

"Claro que el 90 por ciento de la gente del pueblo cree que está muerta, pero ni yo ni su familia queremos pensar en esa posibilidad. Malo es esto que estamos pasando desde hace ya 42 días", incide, con la mirada fija y firme; y prosigue: "Para pensar en otra cosa mala, ya lo haremos si llega el momento, pero ahora mismo queremos estar fuertes y seguir buscándola, y que no decaiga esa búsqueda", responde con cierto grado de malestar porque lo último que quieren asumir es que alguien haya acabado con la vida de Bea.

"No sería justo que le hubieran hecho algo malo"

Eso sí, el no saber les está comiendo el alma. "Lo peor es la incertidumbre, el no saber, el no entender. Yo he perdido 12 o 13 kilos, ni como, ni duermo. Abro el bar cada día para tener algo que hacer, pero esto es muy duro. Y su padre, Agustín, está igual. Su madre pasa los días entre el encierro en su casa y la iglesia. Pero no quiero pensar en lo peor, prefiero creer que alguien la tiene retenida y que la vamos a encontrar. Lo otro no sería justo, ni para ella ni para los niños".

Aún así, la terca realidad de esa ausencia rodeada de datos sin sentido (por ahora) le lleva a bajar la guardia y a hablar en pasado de Bea. Se da cuenta y corrige, vuelve al presente. Necesitan, él y la familia, dice, mantener viva "la esperanza y la fe".

Sabe que desde el principio ha estado en el punto de mira. Es la pareja, y esa otra terca realidad que golpea día tras día, la de la violencia machista que se extiende como una mancha de petróleo a lo largo y ancho de la sociedad, lo convierte en 'investigable'. "Lo sé, y ya me lo recuerdan hasta por las redes sociales, pero Bea y yo no teníamos ningún problema. Al revés, estábamos muy unidos, y los niños me adoran, esa es una de las cosas que más la enamoraron de mí. Pero aún así es normal que yo fuese el primero al que tomaron declaración", asume. Pero no es el único sometido a las preguntas de los guardias, obviamente.

Juanjo Jiménez junto a Beatriz Guijarro, la mujer desaparecida en Oliva / Perales Iborra

Los investigadores han citado en sus dependencias, en el cuartel de Gandia, al padre, a la madre -llevan más de una década separados-, a los dos hermanos de Bea y a sus respectivas parejas, pero también a la tía segunda de la joven desaparecida -una prima de su madre- y a un hombre, vecino de Oliva, con quien aquella afirma que se fue Beatriz entre las tres y las tres y media de la madrugada de ese 9 de agosto, tras haber pasado un par de horas con ella en su casa.

¿Para qué fue Bea a casa de su tía segunda?

"Esa es la pregunta del millón", responde Juanjo, erigido en algo así como portavoz de la familia a efectos mediáticos a petición de Agustín, el padre de la joven. En realidad, esa pregunta y la siguiente: si tan bien se llevaban y tan compenetrados estaban, ¿por qué Bea no le dijo nada de que iba a salir después de despedirse de él y darse las buenas noches unos minutos antes? "Eso me gustaría saber a mí", responde de inmediato. Y aventura: "Pues posiblemente porque sabía que no estaría de acuerdo con ella".

Se refiere al hecho de que la joven fuese a casa de esa tía segunda a esas horas, y a la hipótesis "de que la llamara o le escribiera pidiéndole algún favor o algún recado que no debía hacerle y que ella era incapaz de negarle, porque Bea era todo bondad, siempre con una sonrisa, siempre ayudando, tan dulce... Había muchos días que estábamos aquí, en el bar, en los que su tía segunda la llamaba y ella no le cogía el teléfono porque no quería escuchar lo que le tenía que decir o pedir, o no quería juntarse con ella. O no quería hablar con ella delante de mí".

Fue Juanjo quien aportó a la Guardia Civil, el mismo día que acompañó al padre y al hermano mayor de Bea al cuartel de Oliva para denunciar la desaparición -el mismo sábado, 9, en cuanto se dieron cuenta de que nadie sabía dónde estaba y que no es que no respondiera al teléfono, es que este se había apagado y no había actividad ninguna-, tres vídeos obtenidos de cámaras de seguridad que constituyen, al menos hasta ahora, las últimas imágenes que se tienen de Bea. Y contienen varias incógnitas.

El último recorrido, en imágenes

Juanjo cerró el bar sobre las 22.30 horas del viernes, 8 de agosto. La pareja se quedó dentro charlando hasta "más o menos las doce y media de la noche". La cámara del bar de al lado del suyo, en la plaza de Sant Roc, en la parte alta de Oliva, captó a ambos saliendo del bar y enfilando hacia la calle del Fossar entre las 0.34 y las 0.35 horas (la cámara marca una hora más porque tiene un desfase de 60 minutos). Se paran poco antes del arco que separa la plaza de esa calle y Bea arroja al contenedor una bolsa de basura de poco peso. Luego vuelve a unirse a él y ambos se internan en la calle hasta perderse. Bea se separó de Juanjo 20 metros más adelante y subió la escalera que permite acceder a la calle Sant Sebastiá.

Unos metros más allá, la cámara particular de un vecino la capta bajando abruptamente hacia su calle, Santa Lucia, para lo cual salta un muro de más de un metro mientras se aprecia cómo sigue muy pendiente de su móvil, en el que está manteniendo una conversación escrita con alguien. La imagen se registra entre las 0.36 y las 0.37 horas. A partir de ese instante, se sabe que estuvo en casa de su madre -vivía allí con sus dos hijos de 6 y 8 años desde que se había separado; es una casa de planta y piso que compartían la madre, Bea y sus hijos, en la semana que los tenía con ella, así como su hermano menor y la pareja de este-, que se cambió de ropa -se quitó el vestido negro que llevaba y se puso una camiseta de tirantes y un pantalón corto- y que volvió a salir unos minutos después.

Así, la primera cámara, la del bar, registra cómo desciende la cuesta de Santa Lucia y cruza la plaza por delante del objetivo, de izquierda a derecha, muy pendiente del móvil, en el que se lee que lee y escribe. Son las 0.43 horas-.

El silencio de los primeros días

En principio, y pese a que toda la familia se revolucionó a lo largo del sábado y del domingo preguntando por ella, se creía que ese era el último registro visual de Bea. Pero no. "A los dos o tres días, un amigo mío vino y me contó que la había visto en torno a la una de la madrugada con la prima de su madre, o sea, su tía segunda, delante del portal de esta". Las horas y el lugar encajan con el recorrido que debía hacer desde la plaza de Sant Roc hasta ese punto. Pero cuando Juanjo le preguntó a la tía segunda, le dio largas.

Acudieron a la Guardia Civil y los investigadores le tomaron declaración a ese nuevo testigo. El amigo de Juanjo les confirmó que vio a Bea con esa mujer subir y bajar del piso mientras se encontraba en la terraza de un bar próximo. Las cámaras de ese local no han aportado información útil, pero el testimonio ha servido para que los agentes hayan tomado declaración a la pariente de Bea.

Gracias a ello, se han podido reconstruir, según ese testimonio, las siguientes dos horas. Afirma la tía segunda de Beatriz que la joven estuvo en su casa -no ha trascendido su explicación de por qué no lo contó de inmediato- y que en torno a las tres de la madrugada se fue con un conocido de ambas que había venido un rato antes. Según ella, fue Bea quien la llamó para acercarse a su casa. Juanjo lo duda "muchísimo, más bien sería al revés", remacha. La afirmación de la tía es fácilmente contrastable con el análisis de WhatsApp. Afirma también esa testigo que en torno a las tres de la madrugada, Bea y el amigo salieron de su casa, que los acompañó hasta la puerta, que los vio coger el ascensor en el rellano y que ya no volvió a saber nada más de la hija de su prima carnal.

Cartel del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) con el rostros de Beatriz Guijarro / Levante-EMV

El amigo, bajo investigación

Y si fue así, ¿a dónde se fue Bea con ese amigo? ¿Hacia sus respectivas casas? De ser así, habrían deshecho el camino recorrido antes por Beatriz, hasta la casa de ella, ya que él vive unas calles más arriba de la joven, en el mismo barrio. De momento, eso no se puede acreditar con imágenes porque la cámara que les habría captado, la del bar de Sant Roc, dejó de registrar los movimientos de la calle tras el cierre del local, ya que el objetivo está detrás de la persiana metálica que por las noches permanece bajada.

Por ello, la Guardia Civil está rastreando otras posibles cámaras, tanto en ese recorrido como en el resto de Oliva y en las salidas del municipio, en busca de imágenes que puedan acreditar o no esas palabras -y tratar de cuadrar o no algunas contradicciones de la declaración de la mujer-, porque ese hombre niega haberle hecho daño o saber de su paradero. ¿Han encontrado algo? El mutismo es absoluto, así que se desconoce.

En cuanto al análisis de los movimientos del teléfono de la joven, que ha desaparecido junto con la mochila de Mickey de la que no se separaba desde que Juanjo se la regaló -y que lleva en las tres imágenes de las dos primeras cámaras-, tampoco está arrojando datos determinantes, porque todas las personas que vieron a Bea o estuvieron con ella esa noche están dentro de un espacio geográfico pequeño, por lo que sus conexiones a antenas de telefonía no arrojan datos concluyentes. Por ahora: hay mucho aún por explorar en ese terreno para revelar los pasos de la joven entre la una de la madrugada y el mediodía del sábado, 9 de agosto, cuando su teléfono móvil se apagó definitivamente.

Lo que está claro es que el foco está situado, principalmente aunque no solo, sobre esas dos personas que compartieron las últimas horas con Beatriz, ya que de lo que digan (o hicieron) se puede seguir el rastro de lo que pudo pasar después. Y mientras, las hojas del calendario siguen cayendo como una losa sobre los padres, los hermanos, el novio y los hijos de la joven.