Un incendio en un edificio en ruinas de Torrent deja al menos dos heridos

Un incendio en la segunda planta de un edificio gravemente afectado por dana y declarado en ruinas ubicado en la calle Maestro Fortea de Torrent, ha obligado a desalojar a dos personas que se encontraban en el domicilio afectado y quienes se han visto afectadas por el humo. Al parecer, según informa el ayuntamiento, serían dos personas que se encontraban ocupando la casa de forma ilegal puesto que el inmueble, clausurado y precintado desde entonces el 29 de octubre, cuenta con el informe de los arquitectos que avalan su derribo en cuanto los servicios técnicos que corroboren y determinen que la ruina es inminente y existe peligro.

Según ha informado el Consorci Provincial de Bombers, el aviso de que las llamas estaban afectando a una finca ubicada en la zona del Mas del Jutge ha sido recibido a las 7:53 horas de esta misma mañana de domingo. Hasta el bloque de viviendas se han movilizado cuatro dotaciones de Torrent y Catarroja y el sargento de Torrent.

Los bomberos han podido llegar a las dos personas que se encontraban en el interior de la vivienda afectada y que han sido trasladadas a un centro hospitalario para ser atendidas de las posibles heridas sufridas que en un principio no revisten gravedad.

En estos momentos el fuego está controlado pero los bomberos continúan trabajando para su completa extinción y después proceder a airear y asegurar la zona para evitar que el fuego vuelva a reproducirse.