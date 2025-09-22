Dos encapuchados revientan con explosivos un cajero de un centro comercial de Orihuela Costa

Tremendo susto el que se ha llevado un taxista que acababa de llegar al centro comercial Los Dolses, en Orihuela Costa, esta madrugada. Eran las 5 de la mañana. No había hecho nada más que aparcar en una parada cuando se percataba de que dos encapuchados estaban trasteando un cajero. Uno de ellos incluso se ha acercado a su vehículo haciéndole señas de que se fuera. "Vete, vete", le decía con aspavientos.

El conductor, una vez a resguardo pero sin perderlos de vista en una zona cercana, ha podido ver cómo los dos individuos reventaban con explosivos un cajero automático de Bankinter que hay en el centro comercial.

Inmediatamente después ha avisado a la Policía Local. Mientras, los dos hombres, con el rostro aún cubierto con pasamontañas, huían a pie hacia una rotonda de la carretera de Villamartín.

Los agentes, que han acordonado la zona durante varias horas, han abierto una investigación para aclarar los hechos y dar con el paradero de los sospechosos.

Con todo, el asalto de robo se ha quedado en intento, ya que los autores no se han podido hacer con el botín, según fuentes de la investigación.

"Ha sido de película", contaba el taxista aún con el susto en el cuerpo.

La asociación vecinal Unidos por la Costa lleva un tiempo alertando de que hay un incremento delitos en el litoral. Ante el aumento de inseguridad, vienen reclamando más recursos y más presencia policial en las calles.

Más Guardia Civil

Tras la Junta de Seguridad de julio, el propio Ayuntamiento de Orihuela avanzó que trasladaría al Ministerio del Interior la urgente necesidad de contar con un puesto permanente de la Guardia Civil en la Costa, así como la ampliación de efectivos que refuercen la seguridad en esta zona estratégica del municipio. Con todo, el Consistorio sostuvo que los datos mostraban que no existía un índice grave de criminalidad, aunque se puso de manifiesto la elevada carga de trabajo que soportan los efectivos de la Policía Local, especialmente durante los meses de mayor población por el turismo".

Un mes antes, el Ayuntamiento reforzaba el litoral con 56 agentes de Policía Local de cara a la campaña de verano, en una época en la que la población se multiplica.

La idea del Consistorio es ceder al ministerio un terreno para la construcción del edificio que albergaría el nuevo cuartel, pese a que el litoral cuenta con el Centro de Seguridad y Emergencias, unas instalaciones en las que la Policía Nacional ha potenciado la Oficina de Extranjería con el objetivo de intensificar la emisión de documentos para ciudadanos extranjeros, incluyendo asignaciones de Números de Identificación de Extranjeros (NIE), Certificados de miembro de la Unión Europea (CUE), certificados de concordancia NIE, certificados de residencia y duplicados de NIE.

El inmueble, de 4.700 metros cuadrados, se abrió hace tres años a medio gas, albergando esta oficina -que se gestiona en colaboración con el Ayuntamiento-, pero sin incluir servicios que estaban previstos inicialmente como el de Protección Civil, SAMU y Bomberos. Meses después abrió también la oficina de la Guardia Civil para denuncias. Hasta ese momento los vecinos se tenían que desplazar 10 kilómetros hasta el cuartel de Torre de la Horadada.

Este robo se produce en la misma zona en la que en junio un hombre de nacionalidad irlandesa de 29 años resultó herido por arma blanca, un altercado que se sumaba al que se producía unos días antes cuando dispararon en la cabeza a un joven de 21 años también de nacionalidad irlandesa. La Guardia Civil detuvo posteriormente a dos compatriotas de la víctima, de 27 y 45 años.

Este hecho junto a un intento de secuestro alertó a los vecinos del litoral oriolano.