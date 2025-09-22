"No podía hablar ni andar": otra joven que acusa de violación al líder de los Petazetaz afirma que sufría un inicio de sobredosis

José Hernán A. G., líder del grupo de tiktokers Los Petazetaz, solamente contestó a una pregunta durante su comparecencia judicial. Fue la que le formuló su abogado respecto a si reconocía los hechos por los que se le acusaba. José Hernán no los reconoció y ahí acabó su declaración en los juzgados de Plaza Castilla.

Los hechos que no reconoce José Hernán son los mismos por los que se encuentra en prisión y por los que deberá afrontar, al menos, otros cinco procesos judiciales: presuntos delitos de agresión sexual, de promoción, favorecimiento y facilitación de drogas tóxicas, y de revelación de secretos.

Los hechos relativos a esta última denuncia, por la que ahora ha comparecido ante el juez, tuvieron lugar el 9 de mayo de 2023. La denunciante, que en aquel momento tenía 20 años, fue invitada junto a otras dos amigas a una discoteca por el dúo de tiktokers conocidos como Los Petazetaz.

Semiinconsciencia

Una vez dentro de la discoteca, la chica asegura que recibió de forma insistente drogas por parte de los dos chicos durante toda la noche: MDMA, cocaína y GHB (éxtasis líquido). Y que ella, por haber bebido y al obtenerlas gratis, consumió todas aquellas sustancias.

Según la denuncia a la que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya, la chica, a causa de la ingesta constante de drogas, "cada vez estaba menos consciente. Al acabar la fiesta, ya amaneciendo, la llevaron al domicilio de Hernán".

"Una vez que estaban en el domicilio, Hernán comenzó a insinuarse sexualmente, llegando finalmente a practicar relaciones sexuales con penetración con la chica, que se encontraba en un estado de semiinconsciencia", prosigue la denuncia.

Grabada sin consentimiento

Según la versión de la joven denunciante, su situación era tan mala "que, al final de los actos sexuales, Hernán tuvo que atenderla porque se encontraba en tal estado de intoxicación que no era capaz de hablar ni andar, sufriendo un inicio de sobredosis y perdiendo la consciencia", señala el escrito de la acusación.

Según la versión de la víctima, a causa de dicha intoxicación pasó todo el día dormida en casa de Hernán. Al despertar, "aún afectada por las drogas, él le ofreció más alcohol y drogas. Y una vez que verificó que ella tenía las facultades alteradas, volvió a mantener relaciones sexuales con ella". Relación que fue "grabada sin el consentimiento de la chica, que ni siquiera sabía que había una cámara".

Tiempo después, concluye la denuncia, a la víctima "la informaron de que estaba circulando un vídeo sexual de ella y Hernán, sabiendo así ella de la existencia del mismo".

Éxtasis líquido

Estos hechos, que no fueron reconocidos por Hernán ante el tribunal, son muy similares a los que denunció Noelia, otra de las presuntas víctimas del líder de este dúo madrileño de tiktokers, y que fue entrevistada en primicia por El Periódico de Catalunya: "Me echaron una droga que llaman chorri y me desmayé", declaró a este periódico. 'Chorri' es el nombre coloquial con el que Hernán designaba el GHB, también conocido como éxtasis líquido.

Noelia, otra denunciante, quedó inconsciente en el piso de Hernán / DLF

En ese caso, Noelia también denunció que, al despertar aturdida en casa de Hernán, del que asegura que ofrecía drogas constantemente y que "su casa parecía la de 'Breaking Bad'", se dio cuenta de que no llevaba el pantalón que ella traía puesto de su casa, y que Hernán no supo darle una explicación convincente a ese hecho.

Noelia también sospechó que podía haber algún vídeo suyo narcotizada en casa de Hernán circulando por la red. En el caso de esta última denunciante, a ella incluso le alertaron de que habían visto ese vídeo. Por estos hechos, además de la presunta agresión sexual y facilitación de drogas tóxicas, Hernán se enfrenta a una posible condena por revelación de secretos.

Él, por su parte, ha negado haber cometido estos delitos todas las veces que ha tenido que declarar ante el juez. Al menos hay seis mujeres denunciantes. El otro integrante del dúo permanece en libertad en 2024.