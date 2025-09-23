Ocho agentes encubiertos, claves para tumbar el cartel del Puerto de València

Ocho agentes de la Policía Nacional, adiestrados en labores de infiltración en tramas de crimen organizado y seleccionados de entre los miembros de un grupo especial ajeno a la C. Valenciana, han sido, en buena medida, los elementos clave para conocer desde sus entrañas y desenmarañar las dos redes criminales que integraban el cartel del Puerto de València desmantelado este lunes en una macrooperación supervisada por el juez de Instrucción 15 de València y que se ha saldado con más de 80 de las 86 detenciones previstas, adelantadas en exclusiva por Levante-EMV,

Los ocho agentes encubiertos, designados por la Comisaría General de Policía Judicial, pero supervisados en todo momento por el juez, han sido capaces de infiltrarse en tiempo récord en todos los niveles de las dos organizaciones que formaban ese cartel bicéfalo, ya que como jefe de cada una de ellas, y socios cuando era necesario, se sitúan dos portuarios, B. M. R. e I. T. R., viejos conocidos de todas las unidades policiales de lucha contra el tráfico de cocaína a gran escala.

El primero, inmerso en este momento en cinco procesos judiciales por narcotráfico a gran escala con el Puerto de València como epicentro, fue detenido en uno de sus domicilios, en Alboraia, mientras que el segundo fue arrestado en su vivienda de Ibiza, adonde había trasladado hace tiempo su residencia.

De aprendices a amos del narco valenciano

Ambos empezaron como portuarios en Valènciaport, y han pasado de trabajar para otros conocidos narcos valencianos especializados en la recuperación de alijos llegados como ganchos perdidos, a aprender el 'oficio' y montar sus propias estructuras, que han crecido exponencialmente hasta convertirse en los nuevos líderes del narco valenciano, entre otras cosas, gracias a su profundo conocimiento del recinto portuario valenciano y de su complejo funcionamiento.

Tal como informó este lunes Levante-EMV, la investigación dio comienzo a principios de marzo del año pasado, con la apertura de diligencias preprocesales por parte de la Fiscalía especial antidroga de la Audiencia Nacional, que dio el visto bueno al uso de los ocho agentes encubiertos.

El éxito de las primeras semanas llevó a judicializar la causa en València, con el fin de que un juzgado emitiese las correspondientes órdenes de geolocalización de vehículos para tener controlados a los sospechosos. El asunto recayó en el juez de Instrucción 15 de València, que incoó diligencias el 28 de abril de 2024 en una causa declarada secreta para garantizar la singladura de la investigación, que se preveía muy delicada por el nivel de infiltración de los sospechosos en todo el Puerto de València.

Portuarios, sindicalistas, camioneros, transitarios...

De hecho, entre los más de 80 detenidos hay una decena de portuarios, pero también personal de una transitaria concreta -es la empresa encargada de los trámites aduaneros-, cooperativas de transportistas con permiso para operar en el puerto, miembros de sindicatos que representan a trabajadores de Valènciaport,...

La operación, en la que han participado más de 300 agentes de la Policía Nacional, dio comienzo a las 5.30 horas del lunes, tal como se había acordado hace más de un mes, y en la misma han participado todo tipo de unidades de asalto, comandadas por el equipo mixto de agentes antinarcóticos del grupo V de Udyco València, los auténticos promotores de la investigación, y de la Udyco central de la comisaría General de Policía Judicial, con la asistencia de 48 letrados de la Administración de Justicia de otros tantos juzgados, lo que da una idea de la magnitud de esta macrooperación.

A lo largo de ayer, los agentes practicaron 48 registros domiciliarios de 33 de los narcos investigados, aunque en dos de los casos se tuvieron que realizar sin la presencia de los detenidos, ya que habían huido antes del inicio de la operación por lo que el arresto de esos dos sospechosos, uno de ellos, de peso, estaba pendiente al cierre de esta edición. Todo apunta a una fuga de información dentro del Puerto, que será investigada para conocer de dónde salió el chivatazo.

En primer término y con envoltorio marrón, los 3.330 kilos de cocaína confiscados en València. PUERTO VALÈNCIA . ALIJO DE DROGAS . COCAÍNA CONFISCADA / Policía Nacional

24 municipios de siete comarcas, más Ibiza

El operativo policial, estrechamente vigilado por el juez de Instrucción que ha supervisado el desarrollo de todo el proceso desde el principio y supervisado por la Fiscalía antidroga de València, se desarrolló en 21 localizaciones en la ciudad de València -19 viviendas y un centro de trabajo en el Cap i casal, y un apartamento en el Perellonet - y 21 en municipios del resto de la provincia. Concretamente en l'Horta (Mislata, Quart de Poblet, Benetússer, Sedaví, Aldaia, Massamagrell, Massalfassar, Alboraia y Picassent), Camp de Morvedre (Sagunt, Albalat dels Tarongers, Puçol y Canet d'En Berenguer), la Ribera (Sueca, Algemesí y Montroi), Camp de Túria, (Bétera y la Pobla de Vallbona), en La Hoya de Buñol (Chiva y Godelleta) y en la Vall d'Albaida (Benigànim).

A ello se suman dos municipios castellonenses de la Plana Baixa (les Alqueries y Almenara) y el registro practicado en el domicilio de I. T. R. en un municipio de Ibiza.

Cuatro toneladas de cocaína y sumando

Por el momento, se les considera responsables de la introducción, a través del Puerto de València, de casi cuatro toneladas de cocaína, en concreto, 3.589 kilos de esa droga. En todos los casos, menos en uno, la técnica empleada para introducir la cocaína a través de València ha sido el gancho perdido o gancho ciego, el sistema más usado porque es el más barato y eficiente.

Calle Espadá de Canet, donde vivía uno de los detenidos. / ED

El método consiste en ocultar la droga en grandes mochilas dentro de un cargamento legal, sin que lo sepan ni el exportador en Suramérica ni el importador en España, y de recuperar esos fardos dentro del recinto portuario, una vez descargado el contenedor con cocaína en la terminal, antes de que Aduanas permita la salida de la mercancía legal.

Las dos organizaciones criminales contra las que va dirigida esta macrooperación son las responsables, según los investigadores, de la mayoría de los alijos que han entrado por el Puerto de València en los últimos años, casi siempre desde el puerto ecuatoriano de Guayaquil, auténtico feudo del narco colombiano y que actualmente está en manos de los reyes de la cocaína en Europa: las redes albanesas que conforman el llamado Cartel de los Balcanes.

Así funcionaba el Cartel del Puerto de València

Los dos principales investigados habrían creado lo que la Policía y el juez consideran dos redes criminales perfectamente diferenciadas, pero que funcionan en cartel, esto es, que se asocian e intercambian miembros y operaciones en función de las necesidades del momento, y cuya principal fortaleza es su férreo control del puerto, la auténtica llave de entrada de la cocaína que llega desde los países productores -Colombia, Perú y Bolivia- a València.

Para ello, habrían tejido una auténtica telaraña dentro del Puerto valenciano que hacía que nada se moviera sin que ellos se enterasen, lo que ha dificultado enormemente no solo esta investigación, sino muchas de las desplegadas en los últimos cinco años. Prueba de ello es esa la filtración que propicio la huida de dos de los objetivos policiales antes de que los agentes pudieran colocarles los grilletes.

Alijo de cocaína con el sistema de ‘gancho perdido’, incautado en 2019. SUCESOS. INTERCEPTAN MIL KILOS DE DROGA EN EL PUERTO DE VALENCIA / CNP/Aduanas

Y no solo eso, además de crear esa extensa red de contactos y colaboradores en los muelles y su área de influencia, pagados, eso sí, a golpe de las ingentes ganancias que procura el narco, han sido capaces de estrechar vínculos transnacionales, lo que les permite negociar de tú a tú con los jefes del cartel balcánico en Colombia y en Ecuador, algo que ha llevado a que sus redes se hayan consolidado y crecido hasta un nivel pocas veces visto en València.

Ahora que ya están detenidos, la prioridad es localizar el dinero, físico, en cuentas y en criptomonedas, que los pingües beneficios de este negocio multimillonario ha procurado a los cabecillas, a sus séquitos de confianza y a la maraña de trabajadores corruptos relacionados con el Puerto cuya inestimable colaboración les ha ayudado a introducir al menos siete cargamentos del codiciado polvo blanco.