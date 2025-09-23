Detenido el presunto autor del homicidio cometido en Alaquàs en agosto, que se ocultaba en La Torre

Agentes de la Policía Nacional han detenido la madrugada de este lunes a un varón de 38 años como presunto autor del homicidio cometido el pasado 27 de agosto en un domicilio de Alaquàs, donde un varón de 40 años recibió varios impactos de bala que acabaron con su vida.

El arrestado se ocultaba en una vivienda de La Torre. También han detenido a otro hombre, de 47 años, a quien se le imputa un delito de encubrimiento, por esconder en su vivienda al presunto autor de los disparos, según ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Tras el suceso del pasado mes de agosto, agentes del grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia se hicieron cargo de la investigación y localizaron al sospechoso en Vinaròs, por lo que se estableció un dispositivo para detenerlo.

Fernando Bustamante

Huyó a Vinarós pero rompió el cerco policial

No obstante, el presunto autor logró darse a la fuga a bordo de un coche sustraído y con placas de matrícula dobladas. Para ello, arremetió contra turismos aparcados, mobiliario urbano y colisionó con un vehículo policial.

Tras su huida, llegó hasta la localidad valenciana de Cheste, donde trató de embestir a una patrulla de la Guardia Civil. Días después, el sospechoso fue localizado por los investigadores en La Torre, donde se ocultaba en un domicilio.

Lugar del tiroteo que ha acabado con la vida de un hombre en Alaquàs / Fernando Bustamante

Allí, sobre las cuatro de la madrugada de este lunes, ha sido detenido como presunto autor de dos delitos de asesinato, uno de ellos consumado y otro en grado de tentativa; delito contra la seguridad vial; atentado a agente de la autoridad; tenencia ilícita de armas; daños, y falsedad documental.

Además, los agentes han registrado el domicilio donde se escondía el ahora arrestado y han intervenido dos vehículos y varios teléfonos móviles. Está previsto que los detenidos pasen a disposición judicial a lo largo de este miércoles.