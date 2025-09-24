La Policía intercepta otra tonelada más de cocaína en el Puerto de València y detiene a tres narcos dentro del contenedor

Horas antes de que se pusiera en marcha la macrooperación que, de momento, se ha saldado con la detención de la mayoria de los 86 narcos que estaba previsto detener durante la desarticulación del Cartel del Puerto de València -al menos dos, uno de ellos relevante, se fugaron antes de su arresto, gracias a un chivatazo, tal como ha informado en exclusiva Levante-EMV-, la Policía Nacional tuvo que sacar efectivos antinarcóticos de donde ya no quedaban para atender un nuevo alijo: cerca de otra tonelada más de cocaína recién descubierta en el recinto portuario valenciano.

La peculiaridad, en este caso, es que la droga, enviada en el habitual formato de gancho perdido dentro de mochilas amontonadas al pie de la carga legal, fue hallada junto a otra 'carga' muchos menos frecuente: los tres narcos que estaban en pleno proceso de rescate de los bolsones.

Fue justo en el momento de abrir las puertas del contenedor cuando los funcionarios de Aduanas que estaban sometiendo a revisión el contenedor, sobre el que pesaba un señalamiento de la Udyco Central, se toparon con los tres rescatadores -hombres araña o ninja, en la jerga policial- dentro de la caja metálica, junto a las bolsas con la cocaína.

Atrapados con las manos en la masa

Todo apunta a que el traslado planificado del contenedor a los muelles de revisión se realizó justo cuando los restacadores estaban intentando extraer la droga, por lo que no les dio tiempo a huir y prefirieron ocultarse dentro de la caja, sin saber que quien los estaba cargando en la plataforma de un camión no eran los estibadores, sino Aduanas.

Aunque aún es pronto, fuentes de toda solvencia consultadas por este diario apuntan a que hay "muchas posibilidades" de que este alijo de 950 kilos de cocaína pertenezca al Cartel del Puerto, dado que hay conexiones entre los siete envíos que le atribuyen el juez de Instrucción 15 de València y la Policía y este, aprehendido a útima hora del domingo.

De momento, no se les ha imputado, pero en cuanto concluya el análisis de la documentación y se verifiquen la ruta y los pasos previos al despacho del contenedor a la empresa legal cuya carga habían contaminado con los 950 kilos, se sabrá si es de las dos redes del Cartel, capitaneadas por B. M. R. a I. T. R. y, en ese caso, está previsto que el juez también les impute este nuevo cargamento, el octavo, que se sumaría a los 3.589 que ya se les achacan.

Adiós al Cartel del Puerto

Tal como ha venido informando este diario, la histórica macrooperación policial, dirigida sobre todo a acabar con la corrupción dentro del Puerto de València, que ha permitido que este fuese, desde hace más de dos décadas, la principal puerta de entrada a Europa de toda la cocaína producida en Colombia, Bolivia y Perú, se puso en marcha poco antes de las 6.00 horas del lunes de manera simultánea en 45 ubicaciones de Valencia, Castellón e Ibiza para realizar 48 registros -viviendas (la mayoría), sedes de empresas y un centro de trabajo- y ejecutar 86 órdenes de detención, de las que a primera hora de este martes se habían logrado hacer efectivas 52 -con al menos dos de los objetivos en paradero desconocido, ya que huyeron antes de la llegada de la Policía-.

Entre los detenidos se encuentran los respectivos cabecillas de las dos redes que formaban el cartel, y que podían actuar independientemene, en sociedad puntual o intercambiándose miembros y colaboradores en función de las necesidades, sus lugartenientes y los intregantes, por escalafones, de cada una de elas tramas. Pero eso, en cuanto a las estructuras puramente dedicadas a la importación de cocaína al por mayor a través del Puerto de València que conocían los dos líderes como la palma de su mano, porque han trabajado como portuarios toda su vida.

El zarpazo a las finanzas: el blanqueo

En paralelo, la macrooperación, en cuya ejecución ha sido clave el uso de ocho agentes encubiertos, ha servido para desmantelar las estructuras necesarias para poder poner en circulación la cocaína, por lo que han sido detenidos miembros de una transitaria, de dos empresas de transporte por carretera (camioneros y el administrador único de una de ellas, ubicada en Aldaia), asesores fiscales (para crear las sociedades a través de las que se ha blanqueado el dinero), miembros de sindicatos que operan en el puerto, estibadores... Todo el entramado necesario para localizar los alijos, sacarlos del puerto, llevarlos a sus destinatarios finales y 'legalizar' después las ingentes cantidades de dinero que les reportaba el negocio a través de la compra de inmuebles, negocios, vehículos y hasta algún barco, amén de viajes, ropa de lujo, joyas... En pocas palabras, el blanqueo de capitales.

La Policía halló 120.000 euros oculto en el piso de uno de los estibadores detenidos

En los registros practicados el lunes, han sido encontradas fuertes sumas de dinero, cuantías de difícil explicación en un domicilio particular, como es el caso de 120.000 euros, billete sobre billete, localizados en el piso de uno de los estibadores detenidos, por elevado que sea el sueldo de estos profesionales.

En total, y a falta del recuento final que están llevando a cabo los agentes del grupo V de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de València -promotor de esta gigantesca operación policial iniciada en marzo de 2024- y de la Udyco central de la Comisaría General de Policía Judicial, el dinero físico hallado durante ese medio centenar de registros superaría el medio millón de euros, al margen de credenciales de criptomonedas -los narcos también invierten en moneda virtual- y propiedades mobiliarias e inmobiliarias.

Policía Nacional de Panamá

Siete cargamentos en 15 meses

Por lo que respecta a la droga, y a la espera de determinar si los 950 kilos del domingo pertenecen al Cártel bicéfalo presuntamente comandado por I. T. R. y B. M. R., a los detenidos se les imputa la introducción de 3.589 kilos de cocaína en València a través de su Puerto, llegada en siete envíos de contenedores contaminados, con el sistema de gancho perdido (5) o ganchos diferido (2), entre abril del 2024 y julio de este año.

El primero de los envíos fue interceptado el 19 de abril de 2024, y fue a raíz de este cargamento cuando el juez de Instrucción 15 de València incoó las diligencias que han dado pie a esta macroinvestigación. Ese día, la Policía Nacional y agentes de Aduanas de la Unidad de Análisis de Riesgos (UAR) de València, confiscaron durante una revisión rutinaria un alijo de 549 kilos de cocaína ocultos en un contenedor.

Quince días después, el 4 de mayo, cayó el segundo alijo del Cartel del Puerto, aunque en ese momento aún no se habían reunido pruebas de que les pertenecieran los 200 kilos confiscados en un contenedor, nuevamente traídos mediante el sistema de gancho perdido.

El tercer envío que se les imputa es el que estaba oculto dentro de un contenedor que llegó al Puerto de València el 26 de junio de 2024. Esa vez, sin embargo, la Policía y Aduanas se fueron con las manos vacías, porque no quedaba ni rastro de las mochilas del gancho ciego: el contenedor había sido revisado por antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia en Medellín, la tierra de Pablo Escobar. Ahora, destapada la trama de Valencia, es previsible que el juez y el fiscal antidroga ya puedan solicitar formalmente a las autoridades colombianas los datos de esa incautación.

Solo cinco días más tarde, el 1 de julio de 2024, al red de redes ahora desmantelada recibía, presuntamente, el cuarto contenedor: otros 460 kilos de cocaína ocultos en forma de gancho ciego -o rip off en su denominación inglesa- junto a una carga legal.

La red conectada con el capitán del Puerto

A partir de ahí se registra un parón hasta el 4 de diciembre de 2024. Ese día, la Policía Nacional intervenía en un almacén de Beneixida 1.140 kilos de cocaína. Era el quinto envío. Lo importante, sin embargo, no era la droga, a pesar de que superaba la tonelada.

Lo extraordinario fue que de las once detenciones practicadas -seis la Policía Nacional y cinco Asuntos Internos de la Guardia Civil- la que destacaba entre todas las demás era la de Jesús Bolaños, capitán de la Guardia Civil y responsable del Puerto de València, donde, según las acusaciones que pesan sobre él y que lo mantienen en prisión se enriqueció a lo largo de años y años en los que presuntamente dio cobertura a los narcos para permitir que entrasen los alijos de quienes le pagaban y cayesen los de los contrarios.

¿Significa eso que el capitán pertenecía al bautizado como Cartel del Puerto? La respuesta que dan quienes conocen el asunto policial y judicialmente es firme: no. Lo que sucede es que, como tantas veces, unas tramas se solapan con otras y hasta comparten mano de obra. Y en esta, los importadores habían contado, presuntamente, con la inestimable colaboración del mando de la Guardia Civil, investigado en paralelo por Asuntos Internos del Instituto Armado.

D. I.

80 kilos y un GPS olvidados

La trama permaneció medio año sin mover ficha. La racha se rompió el 6 de junio de este año con el sexto envío. Eran dos contenedores, pero Aduanas solo halló 80 kilos en uno de ellos: el resto ya se lo habían llevado los rescatadores y nadie ha sabido nunca por qué dejaron esos 80 tras de sí, aunque lo más probable es que se acercara alguien y se asustaran. Eso sí, adosado a la cara interna de la chapa metálica de la puerta del contenedor, la Policía recuperó un geolocalizador, lo que refrenda la tesis de la huida precipitada. Y gracias a ello, los investigadores han logrado identificar a los rescatadores.

El séptimo y último cargamento, antes del de este domingo si es que finalmente se incluye en las acusaciones contra el cartel desmantelado, fue intervenido el 18 de julio pasado: 1.160 kilos más de cocaína, distribuidos en 25 bolsas, junto a la carga legal de atún en conserva que venía, cómo no, del puerto de Guayaquil, en Ecuador, tal como publicó entonces en exclusiva Levante-EMV. Y cómo no, también, volvía a ser un gancho ciego.