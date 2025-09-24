A prisión el detenido por matar de cuatro tiros a un hombre en Alaquàs

El Juzgado de Instrucción 3 de Torrent, en funciones de guardia, ha decretado este jueves el ingreso en prisión de Francisco C., alias Burriquín, acusado del asesinato a tiros de Yampán S. M., al que disparó cuatro tiros en presencia de su hijo en Alaquás en un homicidio de motivación machista cometido a finales de agosto. El ahora encarcelado había sido arrestado el lunes por agentes del grupo de Homicidios de la Policía Nacional tras una intensa labor de búsqueda de Francisco C. como autor material del homicidio de Yampán, que tenía 40 años, a quien tiroteó porque consideraba que había tenido una relación sentimental con una expareja suya mientras él estaba en prisión.

El arrestado se ocultaba en una vivienda de La Torre, bajo el amparo de un allegado suyo de 47 años, que también fue arrestado por un delito de encubrimiento, por esconder en su vivienda al presunto autor de los disparos, según ha indicado la Policía Nacional en un comunicado. El segundo detenido ha quedado en libertad con cargos.

Tras el suceso del pasado mes de agosto, agentes del grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia se hicieron cargo de la investigación y localizaron al sospechoso en Vinaròs, por lo que se estableció un dispositivo para detenerlo.

Huyó a Vinarós pero rompió el cerco policial

No obstante, el presunto autor logró darse a la fuga a bordo de un coche sustraído y con placas de matrícula dobladas. Para ello, arremetió contra turismos aparcados, mobiliario urbano y colisionó con un vehículo policial.

Tras su huida, llegó hasta la localidad valenciana de Cheste, donde trató de embestir a una patrulla de la Guardia Civil. Días después, el sospechoso fue localizado por los investigadores en La Torre, donde se ocultaba en un domicilio.

Allí, sobre las cuatro de la madrugada de este lunes, ha sido detenido como presunto autor de dos delitos de asesinato, uno de ellos consumado y otro en grado de tentativa; delito contra la seguridad vial; atentado a agente de la autoridad; tenencia ilícita de armas; daños, y falsedad documental.

Además, los agentes han registrado el domicilio donde se escondía el ahora arrestado y han intervenido dos vehículos y varios teléfonos móviles. Está previsto que los detenidos pasen a disposición judicial a lo largo de este miércoles.