Detenido por atracar nueve comercios con un cuchillo a plena luz del día en València
Esgrimía el arma blanca a los trabajadores para exigirles el dinero de la caja registradora
El arrestado ha pasado a disposición de la autoridad judicial, a quien se le imputan un total de nueve delitos de robo con violencia e intimidación
Agentes de la Policía Nacional han detenido en la zona centro de València a un hombre de 65 años por presuntamente atracar nueve comercios con un cuchillo de grandes dimensiones y a plena luz del día. Esgrimía el arma blanca a los trabajadores para exigirles el dinero de la caja registradora, según ha informado Jefatura en un comunicado.La investigación se inició a finales del mes de junio, cuando los agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Valencia tuvieron conocimiento de la comisión de una serie de atracos en distintos comercios del Centro de la capital.
Los investigadores averiguaron que los robos con violencia e intimidación compartían ciertas similitudes. El sospechoso accedía a los establecimientos abiertos al público y amenazaba con un cuchillo de grandes dimensiones a los empleados, obligándoles a entregarle el dinero de la caja de caudales.
La operación
Gracias a las pesquisas llevadas a cabo y a la actuación de un agente franco de servicio perteneciente al grupo de investigación, se pudo localizar en una calle céntrica de la ciudad al presunto autor de los hechos, ya que coincidía plenamente con las características físicas aportadas por las víctimas.
Posteriormente se estableció un dispositivo de localización al objeto de lograr la detención de este individuo, coincidiendo con la comisión de un nuevo hecho delictivo de las mismas características. Por estos hechos, los policías se dirigieron a la ubicación señalada y consiguieron localizar y detener al presunto autor en las inmediaciones del Mercado de Colón de València.
El arrestado ha pasado a disposición de la autoridad judicial, a quien se le imputan un total de nueve delitos de robo con violencia e intimidación.
- La Policía intercepta otra tonelada más de cocaína en el Puerto de València y detiene a cuatro narcos dentro del contenedor
- Aldaia instala compuertas antirriadas en el barranco de la Saleta
- La Acadèmia Valenciana de la Llengua responde que el anuncio de Mazón para modificarla es 'un brindis al sol
- Ampliación con historia del bar de Ricard Camarena del Mercado Central
- Portuarios corruptos a los narcos: '¡Oye, que el contenedor va a ser revisado'!
- Convierten una guardería en bajos turísticos dentro de un patio interior de Arrancapins
- Fallas 2026: Conoce a todas las candidatas a Fallera Mayor de València
- La Fiscalía apoya el auto de la jueza de la dana que consideraba 'erróneo' el informe de la Guardia Civil y descartaba investigar a Polo