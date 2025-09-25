Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido por atracar nueve comercios con un cuchillo a plena luz del día en València

Esgrimía el arma blanca a los trabajadores para exigirles el dinero de la caja registradora

El arrestado ha pasado a disposición de la autoridad judicial, a quien se le imputan un total de nueve delitos de robo con violencia e intimidación

Redacción Levante-EMV

EP

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la zona centro de València a un hombre de 65 años por presuntamente atracar nueve comercios con un cuchillo de grandes dimensiones y a plena luz del día. Esgrimía el arma blanca a los trabajadores para exigirles el dinero de la caja registradora, según ha informado Jefatura en un comunicado.La investigación se inició a finales del mes de junio, cuando los agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Valencia tuvieron conocimiento de la comisión de una serie de atracos en distintos comercios del Centro de la capital.

Los investigadores averiguaron que los robos con violencia e intimidación compartían ciertas similitudes. El sospechoso accedía a los establecimientos abiertos al público y amenazaba con un cuchillo de grandes dimensiones a los empleados, obligándoles a entregarle el dinero de la caja de caudales.

La operación

Gracias a las pesquisas llevadas a cabo y a la actuación de un agente franco de servicio perteneciente al grupo de investigación, se pudo localizar en una calle céntrica de la ciudad al presunto autor de los hechos, ya que coincidía plenamente con las características físicas aportadas por las víctimas.

Posteriormente se estableció un dispositivo de localización al objeto de lograr la detención de este individuo, coincidiendo con la comisión de un nuevo hecho delictivo de las mismas características. Por estos hechos, los policías se dirigieron a la ubicación señalada y consiguieron localizar y detener al presunto autor en las inmediaciones del Mercado de Colón de València.

El arrestado ha pasado a disposición de la autoridad judicial, a quien se le imputan un total de nueve delitos de robo con violencia e intimidación.

TEMAS

