El juez envía a prisión a 41 de los 70 detenidos en la Operación Spider contra el Cartel del Puerto

El juez de Instrucción 15 de València, Vicente Ríos Segarra, ha enviado a prisión a 41 de los 70 detenidos en esta última fase de la Operación Spider, el mazazo histórico de la Policía Nacional a la corrupción del Puerto de València que había convertido desde hacía décadas los muelles valencianos en la principal vía de entrada a Europa de la cocaína llegada de Suramérica por vía marítima. De los 70 arrestados entre el lunes y el miércoles de esta semana -en total ha habido 81 detenidos, ya que en la cifra global de la macrooperación se incluyen los once arrestados en diciembre de 2024 con 1.140 kilos de cocaína en un almacén de Beneixida, operación en la que cayó el capitán de la Guardia Civil del Puerto, Jesús F. Bolaños, que sigue en prisión por esos hechos, al igual que la mayoría de los detenidos entonces-, finalmente se ha decretado prisión, a instancia de la Fiscalía antidroga, para 41 en un auto judicial único para todos y gigantesco: 1.600 folios en los que el magistrado recorre los pormenores de la trama del narco valenciano y desgrana, de manera individualizada, los hechos para cada uno de esos 40 principales investigados.

Algunas de esas prisiones, 14, son eludibles mediante fianza, por lo que si los acusados pagan a tiempo, evitarán su entrada en la cárcel. O, cuanto menos, estarán apenas unos días. Para la mayoría, 27, la prisión es incondicional, esto es, sin fianza, de manera que estos serán quienes sean trasladados este mismo viernes por la Guardia Civil al centro penitenciario de Valencia Antoni Asunción, ubicado en Picassent.

Así, entre los presuntos narcos que dormirán esta noche ya en la unidad de ingresos de la cárcel de Picassent, figuran el considerado máximo responsable de la trama de narcotráfico, V. M. J., con conexiones directas tanto con los productores colombianos de la cocaína como con los albaneses del Cartel de los Balcanes que se han hecho con el monopolio de la distribución europea de esa mercancía, quien trabajaba en estrecha relación con los otros dos presuntos líderes del entramado, I. T. R. y B. M. R., dos estibadores erigidos, según esta investigación, en las cabezas del Cartel bicéfalo que había creado la estructura corrupta necesaria dentro del Puerto para garantizar la extracción rápida y efectiva de los alijos una vez eran descargados en el recinto portuario en buques procedentes de determinados puertos de Centro y Suramérica, especialmente el de Guayaquil, en Ecuador, desde donde se estima que sale el 73 % de la cocaína que se envía a Europa y a Estados Unidos.

Tres dirigentes del sindicato de la estiba

Así mismo, han sido enviados a prisión -los tres con fianza de 40.000, 20.000 y 10.000 euros, respectivamente- tres destacados miembros de la Coordinadora S.O.M.T., sindicato del puerto de Valencia perteneciente a Coordindora Estatal de los Trabajadores del Mar (CETM), el principal sindicato de la estiba en los puertos españoles. Se trata de O. M., ex presidente del comité de empresa de los estibadores de Valencia en representación de Coordinadora, E. M., actual presidente del comité de empresa y K. A., coordinador en la C. Valenciana de Coordinadora. Ambos están acusados de crear el entramado necesario a través del Centro Portuario de Empleo (CPEV), la empresa privada que designa quién trabaja en el Puerto, para introducir a los narcos en la estiba, lo que les permitía después controlar y ejecutar desde dentro las extracciones de la cocaína sin tener que exponerse ni arriesgarse a ser detectados. De hecho, afirma la Policía, se autodenominaban "la llave", sabedores de que son los sindicatos, desde ese centro de empleo propiedad de las navieras y terminales, quienes deciden quién y cuándo trabaja en los muelles.

Para ello, afirman los investigadores y asegura el juez en sus autos, llegaron a amañar accesos al codiciado y selecto colectivo de estibadores -entre 1.500 y 1.600, en valència-, para dar entrada y convertir en trabajadores del Puerto a quienes querían los cabecillas del Cartel, fijaban luego 'las manos' -en jerga portuaria, los miembros de una cuadrilla concreta de estibadores designada para la carga y descarga de cada buque- o apañaban excedencias para que, si uno de esos trabajadores acababa detenido y/o en prisión, figurase en la base de datos como en excedencia en ese momento para que no pudiese ser despedido y pudiese reincorporarse a sus quehaceres de narco lo antes posible.

Entre los detenidos de la trama portuaria también figura el médico del CPEV, acusado de haber alterado el análisis de algun estibador perteneciente al Cartel para evitar que se detectara que había consumido cocaína en los controles antidroga habituales a los que son sometidos y que habría supuesto su despido inmediato. El facultativo fue interrogado por los agentes antinarcóticos de la Udyco y puesto en libertad después, a disposición del juez.

El resto de los detenidos, 27, han quedado en libertad provisional por orden del magistrado, una vez escuchados en declaración y analizado su nivel de implicación.

Los ocho agentes infiltrados, la clave del éxito

En este momento, la Policía Nacional da por "completamente desarticulado" el bautizado como Cartel del Puerto de València, desmantelado en una histórica y brillante operación de la Policía Nacional cuyos detalles han sido dados a conocer en rueda de prensa por el comisario jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial de València, el comisario jefe de la Brigada Central de Apoyo de la Comisaría General de Policía Judicial, y el inspector jefe responsable de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de València.

El brutal grado de infiltración logrado por la trama en el Puerto de València, cuya erradicación ha sido "el objetivo principal de esta investigación distinta a todas las demás precisamente por eso" esta investigación ha llegado a buen puerto gracias a la utilización de ocho agentes encubiertos de la Policía Nacional, adiestrados en labores de infiltración en tramas de crimen organizado y seleccionados de entre los miembros de un grupo especial ajeno a la C. Valenciana.

Su trabajo, ha destacado el jefe de la brigada de Policía Judicial de Valencia, ha permitido a la policía "penetrar en todos los niveles" de la trama e ir "subiendo escalones hasta lograr la intervención de ocho cargamentos" que suman 4.525 kilos de cocaína confiscados entre el 19 de abril de 2024 y el pasado domingo 21 de septiembre.

Esos agentes han sido, en buena medida, los elementos clave, junto "con el resto de medios investigativos" para conocer desde sus entrañas y desenmarañar las dos redes criminales que integraban el Cartel del Puerto de València desmantelado este lunes en una macrooperación supervisada por el juez de Instrucción 15 de València y que se ha saldado con 81 de las 86 detenciones previstas, adelantadas en exclusiva por Levante-EMV.