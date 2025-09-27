Cinco detenidos por participar en tres robos a viviendas en Elx

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas en relación con tres robos en domicilio en Elx, investigaciones que han sido independientes entre sí. Dos de los asaltos acabaron frustrados por la intervención de los agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana, informó la Comisaría ilicitana.

En uno de los servicios fueron arrestados dos varones. Los hechos ocurrieron sobre las 19 horas el pasado día 19 cuando una llamada alertó de dos hombres que habían fracturado la puerta de acceso de una vivienda situada en una planta baja y habían accedido a su interior. Se estableció un dispositivo de cerco con varios indicativos de la Policía Nacional, que permitió localizar en las inmediaciones a los supuestos autores cuando trataban de huir. Los agentes procedieron a la detención de ambos, de 34 y 27 años de edad, evitando que se sustrajera ningún objeto.

Televisión

Al día siguiente, sobre las siete de mañana, un indicativo de la Policía Nacional que patrullaba en vehículo camuflado localizó a un varón encaramado a un cartel luminoso a la altura de un primer piso, entregando un televisor a otro varón que se encontraba en la acera. Los agentes intervinieron de inmediato, descubriendo que ambos estaban extrayendo el aparato del interior de una vivienda. Fueron detenidos dos hombres, de 19 y 50 años, y el televisor recuperado fue entregado a su legítimo propietario.

Por último, en la partida de Santa Ana, se detuvo a una persona más por robo después de una investigación de la Policía Judicial. El autor, tras acceder a una vivienda unifamiliar, sustrajo un ciclomotor de un cobertizo anexo a la vivienda que hacía las veces también de garaje.

Tras las pesquisas policiales realizadas en torno al suceso, los agentes encargados del caso, consiguieron identificar plenamente al presunto autor, resultando ser un hombre de 33 años de edad que fue arrestado el pasado día 25 de septiembre, en la pedanía alicantina de El Rebolledo donde residía.

Dos agentes de la Policía Nacional en el centro de Elche, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

A los cinco arrestados se les imputó un delito de robo con fuerza. Todos ellos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Elx.

Colaboración ciudadana

La Policía Nacional recuerda la importancia de la colaboración ciudadana para prevenir delitos contra el patrimonio. Se recomienda a los vecinos: cerrar siempre puertas y ventanas al salir de la vivienda, incluso en ausencias breves; no dejar objetos de valor a la vista desde el exterior; instalar cerraduras y sistemas de seguridad reforzados en accesos principales y secundarios; evitar difundir en redes sociales periodos de ausencia o viajes, lo que facilita información a posibles delincuentes; mantener relación de confianza con vecinos para que avisen ante ruidos extraños o presencia de personas sospechosas en el entorno; y contactar de inmediato con el 091 ante cualquier indicio de robo en curso, evitando la confrontación directa con los autores.

«La rápida comunicación de hechos sospechosos es fundamental para la protección de la seguridad colectiva», aseguran.