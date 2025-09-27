Investigación
Hallan el cadáver de un hombre con signos de violencia en una vivienda de Cádiz
El cuerpo, que fue encontrado en domicilio del barrio de Benaocaz, es el de un varón de 61 años de edad
Redacción
El cuerpo sin vida de un hombre de 61 años, que presentaba evidentes signos de violencia, ha sido localizado en la madrugada de este sábado, 27 de septiembre, dentro de una vivienda en el municipio gaditano de Benaocaz. El hallazgo, confirmado por la Guardia Civil, apunta a un posible homicidio tras detectarse también indicios de robo en el inmueble.
La Guardia Civil tuvo conocimiento alrededor de la 1,00 horas de esta madrugada de un posible homicidio en dicha localidad. Asimismo, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía dio el aviso a los agentes del hallazgo del cuerpo sin vida de un varón de 61 años de edad, que mostraba signos de violencia y se apreciaban indicios de un posible robo en el interior de la vivienda en la que fue encontrado.
Investigación abierta
De este modo, la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz ha activado el protocolo judicial para este caso, haciéndose cargo de las diligencias correspondientes y abriendo una investigación para esclarecer las causas del fallecimiento.
- Una trabajadora del ayuntamiento de Oliva llevaba un año cobrando sin acudir a su puesto
- Xirivella suspende los cambios de uso de bajos: 'No queremos convertirnos en el foco de una presión urbanística
- El Cartel del Puerto colocaba a sus narcos como estibadores tras corromper la empresa que controla todo el trabajo portuario
- Un concejal del gobierno local denuncia que 'las motas del Magro condenan a Alzira a una inundación segura»
- Rosita Amores, cantimploras registradas
- El PSPV propone elevar hasta dos alturas los edificios existentes para generar 70.000 viviendas en València
- Tiroteo en el Xenillet de Torrent: Una riña entre niños acaba con dos disparos
- Invasión de carriles bici en Patraix y Jesús