Mazazo ¿definitivo? a la corrupción del narco en el Puerto de València

Algo, mucho, en realidad, olía a podrido en el mayor puerto comercial de España y del Mediterráneo europeo en movimiento de contenedores -5,5 millones al año- desde hacía décadas. Más de dos. Era una de esas sabidurías que cualquiera que se acercara al complejo mundo del Puerto de València, una ciudad autónoma en sí misma, cuajada de familias y recovecos, tenía en su haber. El Puerto era un queso Emmental -el Gruyère no tiene agujeros, salvo en el imaginario Disney-, un recinto tan permeable al narcotráfico y a su inmensa capacidad corruptora -es el tercer negocio ilegal más lucrativo del mundo, por detrás de la prostitución y del tráfico de armas- que desde antes de 2008 ya era la principal puerta de entrada de toda la cocaína producida en Colombia -hoy también se han sumado al carro Perú y Bolivia- al mercado europeo.

A lo largo de los años, fueron cayendo en sucesivas operaciones policiales algún estibador, algún trabajador de transitarias, algún camionero, pero nada suficientemente serio. Y la hidra siguió creciendo. Hasta convertirse en un monstruo que llevaba de cabeza a (algunas) autoridades policiales y políticas y servía de base para memes y chanzas sobre València, la cocaína y el puerto. Hubo avances tímidos y compromisos fallidos: más control en los accesos a las bases de datos (el narco necesita saber dónde está el contenedor 'preñado' y acceder al puerto para recuperarlo) de las terminales de contenedores, en las entradas y salidas del puerto (hasta hace apenas 10 o 15 años, cualquiera accedía sin permiso a cualquier rincón del recinto), en las acreditaciones para moverse por el interior... Conatos infantiles ante el tamaño que había alcanzado ya la corrupción en los muelles.

A principios de 2024, un grupo de agentes antinarcóticos, el V de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía de València, con el jefe de sección de la Udyco y el de la brigada de Policía Judicial al frente, sugirió el mazazo definitivo: utilizar agentes encubiertos, el máximo de ellos posible, para reventar desde dentro esa hidra. Un auténtico caballo de Troya. El 28 de abril, nueve días después de incautarles el primero de los ocho macroalijos que se les imputan, el juez de Instrucción 15 de València, Vicente Ríos Segarra, firmaba la incoación de las diligencias que iban a dar lugar a la mayor operación contra el narcotráfico en Valencia en décadas.

José Manuel López

La Policía Nacional solo ha tardado año y medio en alcanzar la gloria y en tener la convicción de haber hecho una limpieza, si no definitiva -es imposible acabar con un negocio así de lucrativo con un solo mazazo en un puerto de un país-, sí bastante duradera. O, como mínimo suficientemente ejemplarizante para que el resto de mafias pongan sus barbar a remojar y se produzca un descenso apreciable en la entrada por València de la cocaína recién salida de la Amazonía en los próximos meses.

Entonces, si solo era cuestión de poner toda la carne en el asador durante el año y medio que ha durado la investigación -es poco más del tiempo medio de cualquier buena investigación policial contra el crimen organizado que se considere seria-, ¿por qué no se ha hecho antes? La respuesta la da el jefe de la brigada de Policía Judicial con una sonrisa reveladora: "Porque no era fácil".

No lo dice, pero lo que hay detrás de ese "no era fácil" es que para que esto haya funcionado, han tenido que conjugarse varios astros. El empuje del jefe de la Udyco, recién llegado al cargo cuando se dio inicio, pero con una amplia experiencia en el terreno del narcotráfico por sus destinos anteriores; el de su jefe de brigada, que no lo vio como una locura sino que abrazó la idea con entusiasmo; el apoyo incondicional de la Brigada Central de Estupefacientes y su actual jefe, otro histórico de la lucha contra el narco, que puso en marcha lo necesario para enviar, con el respaldo de la Fiscalía antidroga, a ocho agentes encubiertos a València para infiltrarlos en todos los niveles del Cartel del Puerto; y, por supuesto, el compromiso sin fisuras de un juez con fama de ser uno de los mejores instructores de toda la C. Valenciana, que no solo no ha intentado despejar a córner cada alijo que iba entrando, sino que mantiene una pugna de gigantes con el juez de la Audiencia Nacional empecinado en quedarse parte de la causa, precisamente la que afecta al capitán del Puerto, apresado con el quinto envío de la trama. Y a partir de ahí, las sinergias, ese término tan manido, funcionaron de manera natural. Orgánica, en terminología moderna.

Ese es el inicio y esta es la explicación de una batalla épica en la guerra al narco. Ese Cartel del Puerto de València, desarticulado en la operación de la Policía Nacional bautizada como Spider, había logrado tal control del puerto y de los puntos estratégicos del recinto para lograr extraer con eficacia y rapidez los cargamentos de cocaína llegados en contenedores desde Suramérica que tenía en sus manos el Centro Portuario de Empleo de Valencia (CPEV), la sala de máquinas que controla el trabajo de estiba, lo que le permitía infiltrar a sus narcos como estibadores.

El CPEV es un organismo privado que determina todo el acceso laboral a la estiba, por lo que su control, con tres de sus principales integrantes y el médico detenidos en la Operación Spider, les permitía no solo meter a esos narcos como estibadores, facilitándoles los exámenes de acceso o, incluso, falsificándolos presuntamente, sino también colocar después en los cuadrantes de trabajo a los miembros del cartel cuando llegaba un contenedor y estar al servicio de los rescatadores -o hacer ellos mismo esa labor- cuando entrasen a los muelles a recoger las bolsas con la cocaína.

Pero, además, según explicaron este viernes en rueda de prensa el comisario jefe de la brigada de Policía Judicial de València, el comisario jefe de la Brigada Central de Apoyo y el inspector jefe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de València, eran capaces de falsificar excedencias para que los miembros de la organización caídos durante alguna intervención policial -en varias ocasiones, ha habido detenidos a la hora de confiscar la droga- pudiesen regresar a su puesto como estibador una vez saliesen de la cárcel.

Así, generaban una excedencia con una fecha anterior al arresto, por lo que nada más salir del calabozo o de la prisión, volvían a trabajar con total impunidad al puerto y retomaban sus quehaceres de narco.

La otra presunta falsificación bajo investigación es la de los exámenes de acceso para garantizar la entrada a los narcos designados por dos redes comandadas por estibadores históricos del narcotráfico, I. T. R. y B. M. R., jefes de las dos tramas entrelazadas en Cartel.

Falsificación de los análisis antidroga de los estibadores

Además de los tres sindicalistas que controlaban quién entraba y no a trabajar en la estiba, ha sido arrestado el médico del centro de empleo, acusado de haber falseado resultados de análisis de orina a estibadores. Se trata de controles habituales para garantizar que no consumen cocaína, uno de los marcadores que se tienen en cuenta para evitar la corrupción.

Precisamente por ese brutal grado de impregnación del narco en el Puerto de València, esta investigación ha salido bien gracias a la utilización de los ocho agentes encubiertos de la Policía Nacional, adiestrados en labores de infiltración en tramas de crimen organizado y seleccionados de entre los miembros de un grupo especial ajeno a la C. Valenciana. Con el sostén evidente de otros medios más habituales, como son las intervenciones telefónicas y las vigilancias sobre los objetivos. Una investigación clásica, a la vieja usanza, en pocas palabras.

Su trabajo, destacó el jefe de la brigada de Policía Judicial de Valencia, ha permitido a la Policía "penetrar en todos los niveles" de la trama e ir "subiendo escalones hasta lograr la intervención de ocho cargamentos" que suman los más de 4.525 kilos de cocaína confiscados entre el 19 de abril de 2024 y el pasado domingo 21 de septiembre.

Gracias a todo ello, la Policía ha podido conocer desde sus entrañas y desenmarañar las dos redes criminales que integraban el Cartel del Puerto de València desmantelado entre el lunes 21 y el miércoles 24 de septiembre en la macrooperación que se ha saldado con 81 de las 86 detenciones previstas, adelantadas en exclusiva por Levante-EMV. Desde el viernes, 41 de ellos ya están en prisión, aunque 17 podrán eludirla con fianzas de entre 10.000 y 40.000 euros, tal como adelantó este diario.

José Manuel López

La estructura criminal: escalones estancos

Como jefe de cada una de las dos estructuras dentro de Puerto, y socios cuando era necesario, se sitúan dos portuarios, B. M. R. e I. T. R., viejos conocidos de todas las unidades policiales de lucha contra el tráfico de cocaína a gran escala. Los dos están en prisión, al igual que la madre del primero y el hermano del segundo, entre otros familiares.

B. M. R., inmerso en este momento en cinco procesos judiciales por narcotráfico a gran escala con el Puerto de València como telón de fondo, fue detenido en uno de sus domicilios, en Alboraia, mientras que el segundo fue arrestado en su vivienda de Ibiza, adonde había trasladado hace tiempo su residencia.

Por encima de los dos responsables de esas redes paralelas de corrupción en el Puerto se sitúa otro histórico del narco en València, V. M. J., a quien los investigadores consideran uno de los cerebros de las operaciones de narcotráfico y enlace imprescindible con los narcos internacionales, esto es los colombianos productores en Colombia, Perú y Bolivia y los albaneses del Cartel de los Balcanes que se han hecho con el negocio en exclusiva de la cocaína en el mercado europeo.

Eso sí, todo ello con garantía de estanqueidad para que, cuando caía algún elemento o equipo, ya fuesen los rescatadores u 'hombres araña' que trepaban por los contenedores para extraer las bolsas con cocaína, un camionero o cualquier otro miembro del grupo, los investigadores no lograsen escalar hacia arriba en la trama criminal. Hasta la entrada en juego de los ocho infiltrados, claro.

Y al servicio de todos ellos, la trama de blanqueo, aún bajo investigación. De momento, la Policía ha intervenido, tal como ha venido informando Levante-EMV desde el lunes, 350.000 euros en efectivos -solo 120.000 fueron hallados en efectivo en casa de un estibador- y numerosos bienes de lujo, entre los que destacan 53 vehículos de alta gama, una embarcación valorada en 400.000 euros, 60 relojes de prestigiosas marcas valorados en dos millones de euros, diversas joyas, diamantes y lingotes de oro. A ello se suman varias armas de fuego, con abundante munición, una ballesta y una navaja de grandes dimensiones.

Hasta un guardia civil...

Según el jefe de la Udyco de València, entre los 81 detenidos hay cinco narcos internacionales - tres albaneses del cártel de los Balcanes, en prisión desde diciembre de 2024, ya que son parte de los 11 detenidos en la operación con 1.140 kilos de cocaína en la que cayó el capitán de la Guardia Civil del Puerto, Jesús Fernández Bolaños, en el quinto alijo atribuido al Cartel, y dos colombianos-; 17 trabajadores portuarios (incluidos los tres sindicalistas); nueve camioneros; y 17 responsables de empresas, tanto de transporte, como transitarias, despachos aduaneros o las que blanqueaban el dinero del narco a través del entramado societario montado presuntamente por, entre otros, el administrador único de una inmobiliaria y asesor de empresas, M. M. G., también enviado a prisión sin fianza por el magistrado.

Así mismo, hay un guardia civil detenido, F. C., cabo hasta ahora en el puesto de Benigànim, quien actuaba como intermediario entre el Cartel y las organizaciones criminales sudamericanas, facilitando la importación de cocaína. Se desconoce si este guardia civil tenía vinculación directa con el capitán del Puerto encarcelado desde finales de 2024.

De aprendices a amos del narco valenciano

Por lo que respecta a B. M. R. e I. T. R., ambos empezaron como estibadores en el Puerto de València y han pasado de trabajar para otros conocidos narcos valencianos especializados en la recuperación de alijos llegados como ganchos perdidos, cuyos nombres no han salido a relucir en la Operación Spider, a aprender el 'oficio' y montar sus propias estructuras, que han crecido exponencialmente hasta convertirse en los nuevos líderes del narco valenciano, entre otras cosas, gracias a su profundo conocimiento del recinto portuario valenciano y de su complejo funcionamiento.

Tal como informó este lunes Levante-EMV, la investigación dio comienzo a principios de marzo del año pasado, con la apertura de diligencias preprocesales por parte de la Fiscalía especial antidroga de la Audiencia Nacional, que dio el visto bueno al uso de los ocho agentes encubiertos.

El éxito de las primeras semanas llevó a judicializar la causa en València, con el fin de que un juzgado emitiese las correspondientes órdenes de geolocalización de vehículos para tener controlados a los sospechosos. El asunto recayó en el juez de Instrucción 15 de València, Vicente Ríos Segarra, que incoó diligencias el 28 de abril de 2024 en una causa declarada secreta para garantizar la singladura de la investigación, que se preveía muy delicada por el nivel de infiltración de los sospechosos en todo el Puerto de València.

Más de 450 policías en acción

La operación, en la que han participado más de 450 agentes de la Policía Nacional, dio comienzo a las 5.30 horas del lunes, tal como se había acordado hace más de un mes, y en la misma han participado todo tipo de unidades de asalto -GEO, GOES, UIP, UPR, drones, perros antidroga...-, comandadas por el equipo mixto de agentes antinarcóticos del grupo V de Udyco València, los auténticos promotores de la investigación, y de la Udyco central de la comisaría General de Policía Judicial, con la asistencia de 48 letrados de la Administración de Justicia de otros tantos juzgados, lo que da una idea de la magnitud de esta macrooperación.

A lo largo de la semana, los agentes practicaron 59 registros domiciliarios -43 de ellos el lunes y simultáneos- en casi 30 ubicaciones de Valencia, Castellón, Ibiza, Burgos y Algeciras. Inicialmente, estaba previsto que hubiese 86 detenciones en total, pero varias no han logrado practicarse porque los objetivos no estaban cuando entró la Policía en sus casas. Todo apunta a una fuga de información dentro del Puerto, que será investigada para conocer de dónde salió el chivatazo.

Alijo de cocaína con el sistema de ‘gancho perdido’, incautado en 2019. SUCESOS. INTERCEPTAN MIL KILOS DE DROGA EN EL PUERTO DE VALENCIA / CNP/Aduanas

24 municipios de siete comarcas, más Ibiza, Burgos y Algeciras

El operativo policial, estrechamente vigilado por el juez de Instrucción que ha supervisado el desarrollo de todo el proceso desde el principio y supervisado por la Fiscalía antidroga de València, se desarrolló en 21 localizaciones en la ciudad de València -19 viviendas y un centro de trabajo en el Cap i casal, y un apartamento en el Perellonet - y 21 en municipios del resto de la provincia. Concretamente en l'Horta (Mislata, Quart de Poblet, Benetússer, Sedaví, Aldaia, Massamagrell, Massalfassar, Alboraia, Puçol y Picassent), Camp de Morvedre (Sagunt, Albalat dels Tarongers y Canet d'En Berenguer), la Ribera (Sueca, Algemesí y Montroi), Camp de Túria, (Bétera y la Pobla de Vallbona), en La Hoya de Buñol (Chiva y Godelleta) y en la Vall d'Albaida (Benigànim).

A ello se suman dos municipios castellonenses de la Plana Baixa (les Alqueries y Almenara) y el registro practicado en el domicilio de I. T. R. en un municipio de Ibiza, así como detenciones practicadas en Burgos y en Algeciras (Cádiz).

Cuatro toneladas y media de cocaína

Por el momento, se les considera responsables de la introducción, a través del Puerto de València, de más de cuatro toneladas y media de cocaína, en concreto, 4.525 kilos de esa droga. En todos los casos, menos en dos, la técnica empleada para introducir la cocaína a través de València ha sido el gancho perdido o gancho ciego, el sistema más usado porque es el más barato y eficiente.

Calle Espadá de Canet, donde vivía uno de los detenidos. / ED

El método consiste en ocultar la droga en grandes mochilas dentro de un cargamento legal, sin que lo sepan ni el exportador en Suramérica ni el importador en España, y de recuperar esos fardos dentro del recinto portuario, una vez descargado el contenedor con cocaína en la terminal, antes de que Aduanas permita la salida de la mercancía legal.

Así funcionaba el Cartel del Puerto de València

Los dos principales investigados habrían creado lo que la Policía y el juez consideran dos redes criminales perfectamente diferenciadas, pero que funcionan en cartel, esto es, que se asocian e intercambian miembros y operaciones en función de las necesidades del momento, y cuya principal fortaleza es su férreo control del puerto, la auténtica llave de entrada de la cocaína que llega desde los países productores -Colombia, Perú y Bolivia- a València.

Para ello, habrían tejido una auténtica telaraña dentro del Puerto valenciano que hacía que nada se moviera sin que ellos se enterasen, lo que ha dificultado enormemente no solo esta investigación, sino muchas de las desplegadas en los últimos cinco años. Prueba de ello es esa la filtración que propicio la huida de dos de los objetivos policiales antes de que los agentes pudieran colocarles los grilletes.

Y no solo eso, además de crear esa extensa red de contactos y colaboradores en los muelles y su área de influencia, pagados, eso sí, a golpe de las ingentes ganancias que procura el narco, han sido capaces de estrechar vínculos transnacionales, lo que les permite negociar de tú a tú con los jefes del cartel balcánico en Colombia y en Ecuador, algo que ha llevado a que sus redes se hayan consolidado y crecido hasta un nivel pocas veces visto en València.

Ahora, habrá que esperar para ver el alcance real de este mazazo policial y judicial y si la hidra es capaz o no de regenerar sus cabezas. Hagan apuestas.