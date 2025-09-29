Decenas de juicios cancelados en Valencia por la alerta roja por lluvias

Decenas de juicios suspendidos, numerosas vistas retrasadas y sedes judiciales con mucho menos trasiego de lo habitual. Es el panorama que se registra este lunes, por ejemplo, en la Ciudad de la Justicia de València, debido a la alerta roja por lluvias intensas e inundaciones que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado para hoy en la provincia de València.

Precisamente debido a esta situación meteorológica, y siguiendo los nuevos protocolos recientemente aprobados por el Tribunal Superior para situaciones de emergencia y el Protocolo de Actuación Judicial en Supuestos de Grandes Catástrofes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) informaba este domingo de la dispensa de acudir a actuaciones jurisdiccionales si concurre causa de fuerza mayor. Es decir, que todas aquellas personas citadas para participar en un juicio este lunes estaban exentas de acudir a los juzgados siempre y cuando la situación meteorológica supusiera una dificultad.

Exentos de acudir en situaciones de riesgo

Sin embargo, la Sala de Gobierno del TSJCV anunciaba esta mañana el acuerdo de rechazar la suspensión generalizada e indiscriminada de las actuaciones judiciales ante la alerta roja. Si bien recuerdan que no existe obligación a desplazarse a las sedes en situaciones de riesgo, el órgano de gobierno de los juzgados y tribunales valencianos "no considera acertada una decisión preventiva, generalizada e indiscriminada de suspensión de la actividad jurisdiccional, sino que considera más prudente conciliar el derecho de quienes tengan dificultades de desplazamiento, con el derecho de quienes sí puedan comparecer a que su actuación judicial pueda celebrarse, evitando así los prejuicios que la no celebración podría causarles, especialmente en determinados casos".

De ahí que la gran mayoría de salas de los juzgados de lo Social, Instrucción y Penal, así como diversas secciones de la Audiencia Provincial de València hayan tratado de seguir su programación con normalidad. Sin embargo, a pesar de la tregua que la lluvia ha dado a primera hora en la capital, decenas de estas vistas se están teniendo que cancelar ante la ausencia de letrados o testigos, que no han acudido a la citación ante las dificultades para llegar a la sede judicial y el pronóstico de que lo peor está todavía por llegar.

"Podrían buscar otras alternativas"

"Estamos intentando celebrar con normalidad, pero muchos juicios sí que se están teniendo que cancelar", indica a Levante-EMV un funcionario de Justicia. En concreto, "todos aquellos en los que no se están presentando alguna de las partes", agrega. El problema continúa, "es que hasta que no notifican que no van a venir no podemos anunciar que se suspende la vista". De ahí que muchos profesionales y ciudadanos que sí que se han desplazado a la sede judicial se enteren in situ de que su viaje ha sido en vano.

"He tenido que pedir el día en el trabajo, llevo aquí una hora y ahora me han dicho que el juicio no se celebra, que se hará otro día", se queja una mujer a este diario. La afectada lamenta "todo el tiempo que llevo esperando a que se celebre el juicio y lo peor de todo, es que ahora igual no me citan hasta dentro de un año". En este sentido, reclama más comunicación de las administraciones competentes. "Entiendo que si hay una alerta roja se tomen medidas, pero o cancelas todos los juicios y lo notificas a todas las partes o buscas alternativas, por ejemplo por videoconferencia", reivindica.