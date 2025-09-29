Dos violadores de menores se quedan si juzgar por la alerta roja por lluvias

Las dos niñas que fueron presuntamente violadas por sendos hombres en las comarcas de la Vall d'Albaida y l'Horta Sud en junio de 2021 y julio de 2024 respectivamente tendrán que esperar más tiempo a que sus supuestos agresores sexuales sean juzgados. Los juicios contra ambos acusados estaban previstos de celebrarse este lunes en la Audiencia Provincial de Valencia. Sin embargo, la alerta roja por lluvias decretada para este lunes por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha obligado a aplazar las vistas a una nueva fecha, dando así un plazo extra a ambos acusados, quienes se enfrentan a sendas penas de once años y medio y trece años de prisión respectivamente, antes de declarar ante la Justicia.

Precisamente para "evitar los importantes perjuicios que podrían ocasionarse a determinados justiciables que llevan esperando un tiempo considerable -incluso años- para que tenga lugar la actuación judicial de que se trate y pueda resolverse su situación", la Sala del TSJCV acordaba este lunes rechazar la suspensión "generalizada e indiscriminada" de los juicios programados para este lunes por la alerta meteorológica, tal y como solicitaban los colegios de abogados y procuradores. Sin embargo, el órgano de gobierno de los juzgados y tribunales valencianos priorizaba la seguridad personal, por lo que remarcaba la "inexistencia de obligación" de cualquier profesional o usuario de acudir a la sede judicial que tuviera "cualquier tipo de dificultad para desplazarse a -o por- las zonas de alerta roja”

La amenazaba por dejarle

De ahí que finalmente los juicios que se iban a celebrar en las secciones Primera y Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia finalmente se hayan suspendido a la espera de ser reprogramados a una nueva fecha. En el primero de ellos se iba a juzgar a un joven de 25 años por presuntamente violar y amenazar a una niña de 16 años a la que conoció a través de una amiga y con la que mantuvo una relación sentimental entre junio y septiembre de 2021. Según sostiene la Fiscalía en el escrito de acusación, al inicio de su romance el acusado, mientras estaba en su casa, en un municipio de la comarca de la Vall d'Albaida, aprovechó que estaba a solas con la víctima para forzarla sexualmente a pesar de que la menor le pidió en reiteradas ocasiones que parara.

Después de que la niña pusiera fin a la relación, el procesado, que no aceptó la decisión, inició una campaña de acoso contra la menor, a la que esperaba a la salida del Instituto para insultarla y amenazarla. Asimismo, el joven habría cometido el hostigamiento a través de sus redes sociales, canal que utilizaba para enviarle mensajes del mismo tipo. En uno de ellos llegó a decirle: "O conmigo o muerta". De ahí que el Ministerio Fiscal solicite inicialmente para el acusado una pena de once años y medio de prisión como presunto autor de un delito de agresión sexual y otro de acoso.

Trece años para un presunto pedófilo

Paralelamente, otro hombre iba a ser juzgado este lunes por dos delitos de agresión sexual a menor de 16 años, dos delitos de descubrimiento y revelación de secretos y otro delito de posesión de pornografía infantil. Tras ser denunciado por presuntamente someter a tocamientos en sus partes íntimas a la hija de la que era su pareja sentimental, una niña menor de edad, y hacer lo mismo con una amiga de su hija, a la que grabó vídeos de sus partes íntimas sin que esta se percatara, el juzgado en funciones de guardia acordaba su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza. El hombre se enfrenta a una pena de trece años de prisión por los delitos que se le imputan.

Según el relato de la Fiscalía, los hechos comenzaron en julio de 2024 en la casa de su pareja, en un municipio de la comarca de l’Horta Sud, cuando el acusado aprovechó que su pareja y madre de la menor se había dormido para someter a tocamientos en sus partes íntimas a la niña, de 8 años. Días después, ya en su casa, en la misma localidad, el hombre repitió el comportamiento con una amiga de su hija, de apenas nueve años de edad, que se quedó a dormir en su domicilio. El Ministerio Fiscal asegura que el procesado realizó vídeos de las partes íntimas de la menor sin que esta se diera cuenta colocando una cámara en el baño. En la entrada y registro a la vivienda del hombre practicado días después la policía localizó archivos de pornografía infantil que el encausado se habría descargado.