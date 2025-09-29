El juez deja libres a los familiares de los jefes del Cartel del Puerto encarcelados por blanqueo

El juez de Instrucción 15 de València, Vicente Ríos Segarra, que ha dirigido la macrooperación Spider contra la corrupción por narcotráfico en el Puerto de València, ha decidido excarcelar a cinco de los principales detenidos por la trama de blanqueo con el dinero que les reportaba la importación de toneladas de cocaína a través de los muelles valencianos. Se trata del asesor fiscal, dueño de un negocio de asesoría de empresas y gestión inmobiliaria con despacho en València, V. M. G. y de cuatro familiares de los dos presuntos jefes de las dos redes que formaban el Cartel del Puerto, B. M. R. e I. T. R.Según la información a la que ha tenido acceso Levante-EMV, las personas excarceladas son la madre y la pareja de B. M. R. y el hermano gemelo y la pareja de I. T. R.

Los cinco serán excarcelados este mismo lunes, en cuanto la dirección del Centro Penitenciario de València Antoni Asunción Hernández, ubicado en Picassent, reciba la comunicación del juzgado instando la puesta en libertad de las tres mujeres y los dos hombres. Todos ellos permanecían en la unidad de ingresos, desde donde se clasifica y decide el destino de cada nuevo interno cuando entra en la cárcel.

La decisión del juez se produce después de que haya modificado su criterio el fiscal antidroga de València, quien el viernes había solicitado prisión provisional, comunicada y sin fianza para los cinco. Sin embargo, analizada la documentación y certificado el bloqueo de todas las cuentas y propiedades de los investigados que se asocian a la trama de blanqueo de capitales, aún bajo investigación -es la única pieza que continúa bajo secreto-, la Fiscalía ha decidido cambiar su criterio este lunes e instar la libertad provisional sin fianza.

Nada más recibir el escrito del fiscal, el juez ha dictado un auto por el que deja a los cinco en libertad sin fianza, una vez "conjurado mediante la actuación de la Policía Judicial el riesgo de destrucción de pruebas", única razón por la que se había decidido meterlos en la cárcel sin fijar siquiera fianza para evitar que su salida a destiempo les permitiese realizar alguna acción para borrar la pista del dinero negro presuntamente obtenido con el tráfico de cocaína a gran escala.

El viernes fueron enviados 41 detenidos a prisión

El juez de Instrucción había enviado a prisión el viernes a 41 de los 70 detenidos en esta última fase de la Operación Spider, el mazazo histórico de la Policía Nacional a la corrupción del Puerto de València. De los 70 arrestados entre el lunes 22 y el miércoles 24 de septiembre -en total ha habido 81 detenidos, ya que en la cifra global de la macrooperación se incluyen los once arrestados en diciembre de 2024 con 1.140 kilos de cocaína en un almacén de Beneixida, operación en la que cayó el capitán de la Guardia Civil del Puerto, Jesús F. Bolaños, que sigue en prisión por esos hechos, al igual que la mayoría de los detenidos entonces-, finalmente se ha decretado prisión, a instancia de la Fiscalía antidroga, para 41 en un auto judicial único para todos y gigantesco: 1.663 folios en los que el magistrado recorre los pormenores de la trama del narco valenciano y desgrana, de manera individualizada, los hechos para cada uno de esos 40 principales investigados.

Algunas de esas prisiones, 14, son eludibles mediante fianza, por lo que podrán salir en cuanto reúnan las cuantías fijadas por el juez: 40.000, 20.000 y 10.000 euros en función de su grado de implicación. Para la mayoría, 27 -entre ellos, los cinco excarcelados este lunes-, la prisión era incondicional, esto es, sin fianza.

Así, entre los presuntos narcos que duermen desde el viernes en la unidad de ingresos de la cárcel de Picassent, figuran el considerado máximo responsable de la trama de narcotráfico, V. M. J., con conexiones directas tanto con los productores colombianos de la cocaína como con los albaneses del Cartel de los Balcanes que se han hecho con el monopolio de la distribución europea de esa mercancía, quien trabajaba en estrecha relación con los otros dos presuntos líderes del entramado, I. T. R. y B. M. R., los dos estibadores históricos erigidos, según esta investigación, en las cabezas del Cartel bicéfalo que había creado la estructura corrupta necesaria dentro del Puerto para garantizar la extracción rápida y efectiva de los alijos una vez eran descargados en el recinto portuario en buques procedentes de determinados puertos de Centro y Suramérica, especialmente el de Guayaquil, en Ecuador, desde donde se estima que sale el 73 % de la cocaína que se envía a Europa y a Estados Unidos.

El presidente del comité de los estibadores y dos más

Así mismo, fueron enviados a prisión -los tres con fianza de 40.000, 20.000 y 10.000 euros, respectivamente- tres destacados miembros de la Coordinadora S.O.M.T., sindicato del puerto de Valencia perteneciente a Coordinadora Estatal de los Trabajadores del Mar (CETM), el principal sindicato de la estiba en los puertos españoles. Se trata de O. M., ex presidente del comité de empresa de los estibadores de Valencia en representación de Coordinadora, E. M. P., actual presidente del comité de empresa y J. F. A. B., coordinador en la C. Valenciana de Coordinadora. Ambos están acusados de crear el entramado necesario a través del Centro Portuario de Empleo (CPEV), la empresa privada que designa quién trabaja en el Puerto, para introducir a los narcos en la estiba, lo que les permitía después controlar y ejecutar desde dentro las extracciones de la cocaína sin tener que exponerse ni arriesgarse a ser detectados. De hecho, afirma la Policía, se autodenominaban "la llave", sabedores de que son los sindicatos, desde ese centro de empleo propiedad de las navieras y terminales, quienes deciden quién y cuándo trabaja en los muelles.

Para ello, afirman los investigadores y asegura el juez en sus autos, llegaron a amañar accesos al codiciado y selecto colectivo de estibadores -entre 1.500 y 1.600, en valència-, para dar entrada y convertir en trabajadores del Puerto a quienes querían los cabecillas del Cartel, fijaban luego 'las manos' -en jerga portuaria, los miembros de una cuadrilla concreta de estibadores designada para la carga y descarga de cada buque- o apañaban excedencias para que, si uno de esos trabajadores acababa detenido y/o en prisión, figurase en la base de datos como en excedencia en ese momento para que no pudiese ser despedido y pudiese reincorporarse a sus quehaceres de narco lo antes posible.

Entre los detenidos de la trama portuaria también figura el médico del CPEV, acusado de haber alterado el análisis de algún estibador perteneciente al Cartel para evitar que se detectara que había consumido cocaína en los controles antidroga habituales a los que son sometidos y que habría supuesto su despido inmediato. El facultativo fue interrogado por los agentes antinarcóticos de la Udyco y puesto en libertad después, a disposición del juez.

El resto de los detenidos, 27, quedaron en libertad provisional, esto es, con cargos, por orden del magistrado, una vez escuchados en declaración y analizado su nivel de implicación.

Los ocho agentes infiltrados, la clave del éxito

En este momento, la Policía Nacional da por "completamente desarticulado" el bautizado como Cartel del Puerto de València, desmantelado en una histórica y brillante operación de la Policía Nacional cuyos detalles han sido dados a conocer en rueda de prensa por el comisario jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial de València, el comisario jefe de la Brigada Central de Apoyo de la Comisaría General de Policía Judicial, y el inspector jefe responsable de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de València, cuyo grupo V ha sido el auténtico cerebro y motor de toda la investigación.

El brutal grado de infiltración logrado por la trama en el Puerto de València, cuya erradicación ha sido "el objetivo principal de esta investigación distinta a todas las demás precisamente por eso" esta investigación ha llegado a buen puerto gracias a la utilización de ocho agentes encubiertos de la Policía Nacional, adiestrados en labores de infiltración en tramas de crimen organizado y seleccionados de entre los miembros de un grupo especial ajeno a la C. Valenciana.

Su trabajo, ha destacado el jefe de la brigada de Policía Judicial de Valencia, ha permitido a la policía "penetrar en todos los niveles" de la trama e ir "subiendo escalones hasta lograr la intervención de ocho cargamentos" que suman 4.525 kilos de cocaína confiscados entre el 19 de abril de 2024 y el pasado domingo 21 de septiembre.

Esos agentes han sido, en buena medida, los elementos clave, junto "con el resto de medios investigativos" para conocer desde sus entrañas y desenmarañar las dos redes criminales que integraban el Cartel del Puerto de València desmantelado este lunes en una macrooperación supervisada por el juez de Instrucción 15 de València y que se ha saldado con 81 de las 86 detenciones previstas, adelantadas en exclusiva por Levante-EMV.

Dinero, coches, diamantes, casas, lingotes...

A los detenidos se les han intervenido, tal como ha venido informando Levante-EMV desde el lunes, 350.000 euros en efectivo -solo 120.000 fueron hallados en efectivo en casa de un estibador- y numerosos bienes de lujo, entre los que destacan 53 vehículos de alta gama, una embarcación valorada en 400.000 euros, 60 relojes de prestigiosas marcas valorados en dos millones de euros, diversas joyas, diamantes y lingotes de oro. A ello se suman varias armas de fuego, con abundante munición, una ballesta y hasta una navaja de grandes dimensiones.

Por el momento, se considera al Cartel responsable de la introducción, a través del Puerto de València, de más de cuatro toneladas y media de cocaína, en concreto, 4.525 kilos de esa droga en ocho cargamentos enviados en año y medio, entre el 19 de abril de 2024 y el domingo pasado, 21 de septiembre de 2025. En todos los casos, menos en dos, la técnica empleada para introducir la cocaína a través de València ha sido el gancho perdido o gancho ciego, el sistema más usado porque es el más barato y eficiente.

Un asesor, camioneros y otro guardia civil

En total, son 81 detenidos en las distintas fases de la Operación Spider, de los que alrededor de 40 serán enviados a prisión este viernes. Según el jefe de la Udyco de València, entre ellos hay cinco narcos internacionales -tres albaneses del Cartel de los Balcanes, en prisión desde diciembre de 2024, ya que son parte de los 11 detenidos en la operación en la que cayó el capitán de la Guardia Civil del Puerto, en el quinto alijo atribuido al Cartel del Puerto, y dos colombianos-; 17 trabajadores portuarios (incluidos los tres sindicalistas); nueve camioneros; y 17 responsables de empresas, tanto de transporte, como transitarias, despachos aduaneros o las que blanqueaban el dinero del narco a través del entramado societario montado con la ayuda de un a, como es el caso del administrador único de una inmobiliaria y asesor de empresas, M. M. G., también enviado a prisión sin fianza por el magistrado.

Así mismo, ha informado el jefe provincial de Policía Judicial, hay un guardia civil detenido, F. C., cabo hasta ahora en el puesto de Benigànim, quien actuaba como intermediario entre el Cartel y las organizaciones criminales sudamericanas, facilitando la importación de cocaína. Se desconoce si este guardia civil tenía vinculación directa con el capitán del Puerto encarcelado desde finales de 2024. F. C. fue uno de los 12 a quien el juez puso en libertad provisional, es decir, con cargos, el jueves por la tarde, tal como adelantó este diario.