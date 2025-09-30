A prisión una pareja por atacar con una botella de cristal y herir a un joven sinhogar para robarle en València

El Juzgado de Instrucción número 21 ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para un hombre marroquí de 27 años y una mujer polaca de 36, como presuntos autores de un delito de robo con violencia y otro de lesiones por asaltar a un hombre y agredirle brutalmente con una botella de cristal para robarle la mochila.

Los hechos tuvieron lugar hace unas semanas, el pasado 5 de septiembre. Sobre las 22.00 horas de la noche de ese día, la víctima, un hombre sinhogar de 27 años y nacionalidad guineana, circulaba montado en una bicicleta por la calle Guillem de Castro de València, a la altura del número 162, a escasos metros de una sede de la Cruz Roja.

Le atacaron con una botella de cristal

Al parecer, según ha podido confirmar Levante-EMV, los agresores sorprendieron al joven y lo tiraron de la bici. Con la víctima ya en el suelo, empezaron a agredirle con una botella de cristal, causándole cortes de diversa consideración en la cabeza, la mano y la pierna. Antes de emprender su huida, y aprovechando que el hombre estaba indefenso y malherido, le robaron la mochila en la que, según denunció el afectado, guardaba su teléfono móvil, 200 euros en efectivo y algunas pertenencias.

Como consecuencia de las heridas ocasionadas el joven sinhogar tuvo que recibir asistencia médica. Agentes de la Policía Nacional, por su parte, le tomaron declaración para recabar toda la información que pudiera aportas y que permitiera arrojar luz sobre la identidad de sus agresores. Desde ese momento, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional abrieron una investigación para proceder a la detención de los autores de este violento robo.

Los identificó en un reconocimiento

Ante las sospechas de que los violentos ladrones pudieran ser viejos conocidos para la policía, los agentes citaron a la víctima en sede policial para participar en un reconocimiento fotográfico, donde finalmente pudo identificar a sus agresores. Precisamente este reconocimiento facilitó el trabajo de los investigadores, quienes tras varias semanas de trabajo identificaron a los presuntos autores en la vía pública. Es por ello que ambos fueron citados este lunes en la Jefatura Superior de la Policía Nacional de València para comparecer.

Tras presentarse en la sede policial, sobre las 12.20 horas del mediodía de este lunes, y tomarles declaración, la Policía Nacional detenía a un hombre de 27 años y nacionalidad marroquí y una mujer de 36 y nacionalidad polaca a los que se les acusa de un delito de robo con violencia y otro de lesiones. Después de pasar a disposición judicial a primera hora de este martes, el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia acordaba el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para la pareja.