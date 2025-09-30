SANIDAD
Cuatro ancianos mueren en una residencia de Sevilla por un brote de covid y gripe A
La Consejería de Salud ha activado el protocolo de actuación frente a infecciones respiratorias en residencias con medidas de aislamiento, refuerzo de la vigilancia epidemiológica y coordinación con los servicios sanitarios
Rocío Soler Coll
El covid se ha cebado en una residencia de mayores de La Algaba (Sevilla), donde se han contagiado 22 personas y han fallecido cuatro mayores, según ha podido confirmar la Consejería de Salud y Consumo. De entre los residentes afectados, seis han necesitado hospitalización pero solo uno sigue ingresado, ya que se ha dado el alta a dos mayores.
Tal como ha adelantado Diario de Sevilla, el brote se ha identificado en los últimos días y se han detectado casos de covid y de gripe A, ambos virus respiratorios. Según ha podido saber este periódico, las cuatro personas fallecidas, ancianos residentes, presentaban una infección que combinada el covid y la gripe A.
Ante este escenario, la consejera de Salud, Rocío Hernández, ha asegurado en un encuentro con los medios por el inicio de la campaña de vacunación de la gripe que se ha procedido a la activación del protocolo de actuación de Infecciones Respiratorias Agudas en centros residenciales de personas vulnerables de Andalucía. Se trata de un protocolo vigente desde julio de 2023, con medidas de aislamiento, refuerzo de la vigilancia epidemiológica y coordinación con los servicios sanitarios.
Campaña de vacunación
Este martes ha arrancado la campaña anual de vacunación contra la gripe estacional en 30 colegios andaluces, comenzando con niños de entre 6 y 59 meses, mujeres embarazadas y los docentes que trabajen con menores de 5 años. Tal como sigue el calendario vacunal, el 6 de octubre la vacunación llegará a las residencias de mayores, centros de atención a personas con discapacidad y personal sanitario y sociosanitario.
El 14 de octubre recibirán la vacuna las personas mayores de 80 años y grandes dependientes, que serán atendidos en sus hogares. Finalmente, el 20 de octubre, los mayores de 70 años podrán recibir la vacuna así como aquellas personas mayores de 5 años que presentan patologías crónicas.
