Paran a un sexagenario en un control rutinario en la AP7 y le pillan con un cargamento de cocaína y heroína

Lo que pretendía ser un simple alto a un conductor enmarcado en los controles rutinarios que la Guardia Civil está llevando a cabo en distintos puntos de la AP7 para prevenir la oleada de robos que se están cometiendo en diversas áreas de servicio de la citada autopista terminó siendo una emboscada a un conductor en cuyo vehículo transportaba un pequeño cargamento de sustancias estupefacientes.

En concreto, el propietario, un hombre de 60 años y nacionalidad española, fue interceptado con 18 botes en los que almacenaba diferentes tipos de droga, y que en su mayoría contenían cocaína y heroína. Es por ello que los agentes de la Guardia Civil del puesto de Tavernes de la Valldigna y de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de Valencia, encargados de la operación, procedieron a su detención acusado de un delito de tráfico de drogas.

Su nerviosismo le delató

Según informa el Instituto Armado en un comunicado, los hechos se produjeron mientras los agentes realizaban un dispositivo operativo en la vía pública para la prevención de robos en las áreas de servicio. En pleno control, observaron que un conductor comenzó a hacer movimientos erráticos al percatarse de su presencia. Al darle el alto, se dieron cuenta de que el hombre presentaba un estado de nerviosismo que hizo levantar todas las sospechas.

Tras darle el alto, los agentes le plantearon algunas cuestiones que el conductor contestaba con respuestas esquivas. De ahí que decidieran identificarlo y proceder a la inspección del vehículo. Fue entonces cuando se confirmaron todas los indicios, pues en el interior del vehículo se hallaron 18 botes que contenían distintas sustancias estupefacientes. En total, se incautaron 55,59 gramos de cocaína y 14,32 gramos de heroína, además de una báscula de precisión.

Positivo en consumo de drogas

Paralelamente, el conductor fue sometido a una prueba de detección de drogas con resultado positivo. Es por ello que la Guardia Civil le impuso una sanción administrativa por un importe que no ha trascendido. Se sabe, eso sí, que fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública, es decir, tráfico de drogas, por las sustancias que transportaba en el vehículo.

Droga interceptada a un conductor de 60 años en un control rutinario en la AP7. / Guardia Civil

Tras practicarle el correspondiente interrogatorio en la comandancia, el hombre pasó a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Gandía, quien decretó las medidas cautelares que se le imponen a este hombre de 60 años a la espera de que se celebre el juicio.