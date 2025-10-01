El indigente que mató a otro con un paraguas ingresa en prisión

El joven sintecho de 31 años detenido por matar con un paraguas roto a otro de 37 en la plaza de Viriato de València, tal como ha adelantado en exclusiva Levante-EMV, ya está en prisión desde este miércoles por decisión de la jueza de Instrucción 12 de València, que ha asumido el caso dado que el crimen se produjo estando de funciones de guardia. La magistrada ha acordado este miércoles prisión comunicada y sin fianza para Adam R., con antecedentes por delitos contra el patrimonio (hurtos y robos), tras analizar la investigación policial y tomar declaración al acusado.

El homicidio se producía en la madrugada del domingo al lunes, poco antes de las doce y media de la madrugada, justo cuando Valencia estaba en plena alerta roja por fuertes lluvias causadas por el paso de los restos del huracán Gabrielle, por una motivación que no ha trascendido. Los primeros datos apuntan a una pelea por el lugar donde dormir: el único punto con resguardo de la lluvia de la plaza de Viriato, en el centro de la ciudad.

Le clavó el paraguas tras romperse por los golpes

Tras mantener una discusión durante algo más de media hora, el presunto autor de este nuevo homicidio en la ciudad de València empezó a acometer a su víctima con un paraguas que, debido a la violencia con la que le estaba golpeando, se rompió. Con el bastón roto, el acusado continuó agrediendo al afectado, apuñalándole con el paraguas dos veces por la espalda, en la parte alta del omóplato y en el costado, a la altura de las costillas, y otra más en la axila.

En declaraciones a este diario, varios testigos afirmaban que víctima y agresor protagonizaron una discusión que se prolongó por espacio de más de media hora y que cada vez subía más de tono. Aunque ninguno de los vecinos pudo entender sus gritos, todo apunta a que la pelea comenzó porque se disputaban el lugar exacto donde dormir.

Se da la circunstancia de que la plaza de Viriato es una de las que más utilizan personas en situación de sinhogarismo para buscar un refugio seguro, ya que está especialmente resguardada. "Esa noche solo estaban ellos dos", explicaba una vecina que prefiere mantener el anonimato y que fue testigo directo de las puñaladas, "pero normalmente hay más personas. Les escuché discutir muy alto, probablemente por el lugar para dormir. El escándalo duró 30 o 40 minutos. El señor más mayor, que estaba casi desnudo, estaba como ebrio, perdía el equilibrio. En un momento determinado, vi que sangraba por el costado. Se tambaleaba".

Vio cómo le asestaba las puñaladas

Esta mujer vio a continuación cómo "el chico más joven se acercó a él, lo sostuvo como con una mano, luego le puso las dos manos en la espalda y vi cómo hacía movimientos en el mismo costado por el que sangraba como si le estuviera clavando un arma. Me asusté mucho y me retiré de la ventana para que no me vieran". Lo que no pudo ver es el arma homicida: el bastón roto de un paraguas que, al parecer, era de la víctima y que la Policía ya ha localizado.

Aún pudo ver cómo lo cogía y lo arrastraba hacia el rincón donde tenía sus cosas y del que, aparentaba, "que lo quería echar". Se refiere a un punto a cubierto, una especie de soportales en el Conservatorio Profesional de Música de València donde Mohamed Said B. dormía cada noche, a resguardo de la intemperie y, sobre todo, de la fuerte lluvia que se avecinaba a partir de esa madrugada.

Al menos dos cámaras de seguridad de la escuela musical que vigilan los accesos al recinto captaron el momento del ataque mortal. De ahí que los investigadores del grupo de Homicidios de la Policía Nacional requirieran a primera hora del lunes las grabaciones. Tras proceder al visionado de las imágenes, los agentes comprobaron que estas incriminan al detenido y acreditan su implicación en el homicidio.

En apenas unos minutos llegaron los primeros coches de Policía, alertados por varias llamadas de vecinos para dar cuenta de la larga y violenta discusión. Agentes de la Policía Científica, por su parte, realizaron a su llegada una minuciosa inspección ocular de la zona en busca de vestigios del autor del homicidio.

Abandonado en el suelo

Tal y como ha adelantado Levante-EMV, la víctima. Mohamed Said B., un hombre con problemas psiquiátricos graves y que llevaba mucho tiempo en situación de calle, fue apuñalado dos veces por la espalda, en la parte alta del omóplato y en el costado, a la altura de las costillas, y otra más en la axila.

Una vez recibidas las llamadas a Emergencias a través del teléfono 112, operadores de ese servicio activaron el protocolo de agresiones violentas, lo que permitió enviar no solo patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local de València, sino también medios sanitarios, en concreto, una ambulancia SAMU con equipo de servicio médico urgente.

La lluvia no ha conseguido borrar por completo las manchas de sangre. A la derecha, las pertenencias de Mohamed Said / Abraham Pérez

La víctima había perdido tanta sangre, que los médicos tuvieron que realizarle una transfusión en plena calle, al tiempo que trataban de estabilizar sus constantes vitales, ya que había perdido muchísima sangre. Finalmente, lograron su objetivo y evacuaron de urgencia a Mohamed Said al Hospital General, pero la gravedad de las lesiones y, sobre todo, la brutal hemorragia sufrida -ni siquiera las fuertes lluvias caídas sobre València han logrado borrar del todo las manchas impregnadas en el suelo de la plaza- acabaron por causarle la muerte.

Detenido en el lugar del crimen

El propio hospital alertó al juzgado de guardia, función que desempeñaba en ese momento el 12 de Instrucción de València, cuya titular ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Medicina Legal (IML) de València, donde se le practicó la autopsia el mismo lunes, a primera hora de la mañana.

Mientras tanto, el caso pasaba a manos del grupo de Homicidios, quienes asumían la investigación del caso. A primera hora de este lunes los agentes requirieron al Conservatorio Profesional de Música de Valencia las grabaciones de las cámaras de seguridad que captaron el ataque mortal, y que incriminan directamente al presunto autor del crimen, Adam R., de 31 años y nacionalidad argelina, que fue detenido sobre las seis de esa misma madrugada, en la misma plaza donde había herido de muerte a su víctima con un paraguas roto, justo cuando regresaba para quedarse sus cosas.

Tras pasar a disposición judicial a última hora de la mañana de este miércoles e interrogar al detenido, el Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia, que asumió la instrucción del caso al encontrarse de guardia la noche del suceso, acordaba su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza acusado de un delito de homicidio.