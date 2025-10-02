La autopsia preliminar no detecta señales de violencia en el cuerpo que se cree de Bea

El estudio al que ha sido sometido este jueves el cadáver hallado el miércoles no ha detectado señales de violencia en los restos óseos atribuidos a Beatriz Guijarro, la joven madre de Oliva que se encuentra en paradero desconocido desde la madrugada del 9 de agosto y que desde entonces está siendo intensamente buscada por sus familiares, amigos y por la Guardia Civil. Según la información a la que ha tenido acceso Levante-EMV, del examen practicado hasta ahora, no se han detectado marcas o señales en los restos óseos que permitan inferir lesiones producidas por arma blanca o arma de fuego.

Sin embargo, el grado de destrucción que presenta el cadáver -debido al tiempo transcurrido (se presupone que el fallecimiento se produjo el mismo 9 de agosto, el día que desapareció), la acción del fuego que arrasó la montaña el 4 de septiembre por un incendio intencionado (ajeno a la desaparición de Bea), y por la tromba de agua que la borrasca Gabrielle descargó en oliva este martes- va a hacer muy difícil que los forenses puedan determinar otro tipo de lesiones que hubiesen afectado a los tejidos blandos. De hecho, la mayor destrucción viene dada precisamente por el fuego, que ha carbonizado las partes del cuerpo que podrían haber registrado señales de otras acciones criminales como el estrangulamiento o la asfixia por sofocación, por ejemplo.

No obstante, los forenses no podrán emitir el informe definitivo de la autopsia hasta tener los resultados de todas las pruebas que se van a solicitar, entre ellas las de toxicología. Aún así, será muy complicado detectar trazas de cocaína y/o marihuana, las sustancias que el hombre que estuvo con ella aquella noche dice que consumieron, por el calcinamiento de los tejidos que podrían hallar restos de esas drogas y la ausencia de cabello, destruido también por las llamas. En todo caso, uno de los principales objetivos de la prueba era determinar las causas de la muerte del cadáver hallado, para que la Guardia Civil supiese si se enfrenta a un fallecimiento accidental u homicida, pero también para corroborar la sospecha de que se trata de Beatriz Guijarro.

La postura del cuerpo: la clave

En este sentido, los médicos forenses han realizado estudios odontológicos para cotejarlos con las radiografías o las placas dentales de Bea de las que ya se disponía. En caso de que ese sistema fallase, se recurrirá al ADN para confirmar la identidad, aunque este sistema es menos inmediato y llevaría más tiempo. Mientras tanto, la Guardia Civil cuenta ya con otros elementos que reafirman la sospecha de que se trata de Beatriz. Para empezar, tal y como adelanto este diario, la posición y ubicación del cuerpo. Como ha informado Levante-EMV, el cadáver fue hallado en un punto a menos de 500 metros, monte a través, de donde Bea se habría bajado del coche del amigo con el que estuvo esa noche.

Además, la postura del cuerpo es la propia de una caída accidental: estaba boca abajo, con el brazo y la mano izquierda flexionados, y la pierna derecha estirada a lo largo. Una de las sospechas es que pudiese haberse golpeado contra uno de los postes de hierro de la alambrada que protege la autopista AP-7 de la entrada de animales salvajes, ya que el entronque de cabeza y cuello estaba pegado a la base de esa barra metálica. A esto se suma el hecho de haber encontrado muy cerca del cuerpo el teléfono móvil de Beatriz.

Hallada por unos senderistas

El teléfono ha sido encontrado esta mañana, durante las inspecciones oculares realizadas por el Equipo de Policía Judicial de Gandía, agentes del laboratorio de Criminalística de València y los especialistas del grupo de Homicidios de la Comandancia de Valencia, que se han sumado este jueves, por fin, a la investigación. Debido a la complejidad del terreno, los investigadores han tenido que acceder a pie. El hallazgo del cadáver se producía después de que una pareja de senderistas hallara restos de un cuerpo humano, que en un inicio atribuían a un animal, y que posteriormente se percataron, pertenecían a un humano.

De la investigación llevada a cabo hasta ahora se sabe que la noche de su desaparición, Beatriz se despidió con normalidad de su pareja, Juanjo Jiménez, y que cada uno se fue a su domicilio. O eso se dijeron. La realidad es que las cámaras de un bar de la plaza de Sant Roc, en el casco histórico del municipio, captaron nuevamente a Bea, solo 9 minutos después, cambiada de ropa, yéndose hacia la parte baja de Oliva. Gracias a un amigo de Juanjo y al dueño de un bar se supo que la joven había ido a casa de su tía segunda. En ese domicilio, acompañadas por un conocido de ambas, estuvieron hasta pasadas las tres y media de la madrugada. La tía ha asegurado que vio a ambos bajar en el ascensor y que se fueron después en el coche de él.

Ese hombre, que ya ha sido interrogado en dos ocasiones y que vive unas calles más arriba de la casa de Bea, ha declarado, según les consta a los familiares de la joven, que se fue con ella a otro punto de Oliva, al otro lado de la montaña de la Creu. Según ese testimonio, ambos habrían estado juntos hasta casi las siete de la mañana, cuando ya había amanecido. ¿Qué ocurrió después?

Caída accidental mortal

De momento, la versión de ese hombre encaja con las investigaciones de la Guardia Civil, por lo que parece que no hay ninguna acusación formal contra él. Así, tras el hallazgo del cuerpo y teniendo en cuenta lo investigado hasta ahora, la tesis que empieza a cobrar fuerza es que Beatriz decidió atravesar el monte para irse a su casa en vez de recorrer las calles del municipio, o bien para despejarse o para dar un paseo por los senderos de la Creu. Está por determinar en qué condiciones estaba la mujer cuando el amigo la dejó para regresar él solo en su coche a su casa, ya que si estaba desorientada o en mal estado, y eso acabó influyendo en su muerte, podría enfrentarse a una acusación de omisión del deber de socorro, penado con cárcel, y que se produce cuando no se presta auxilio a una persona que se encuentre "desamparada y en peligro manifiesto y grave".

A la espera de ver qué encuentran los médicos forenses, la posición del cuerpo y el entorno que rodea el cadáver lleva a pensar que, en esas circunstancias, Bea pudo sufrir una caída accidental mortal, lo que explicaría que nadie hubiese sabido de ella a lo largo de las siguientes semanas. Y que el fuego causado por el detenido, que nada tiene que ver con Beatriz, calcinase el cuerpo de manera casual al extenderse a lo largo y ancho de la montaña de la Creu, quemando todo a su paso.