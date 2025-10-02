La Guardia Civil sospecha que el cuerpo calcinado hallado en Oliva pertenece a Bea y no descarta una caída accidental

Justo cuando se cumplen 53 días de la desaparición de Beatriz Guijarro, la joven madre de Oliva que se encuentra en paradero desconocido desde la madrugada del 9 de agosto, una pareja de senderistas ha encontrado los restos calcinados de una mujer en una zona próxima al último punto donde fue vista Bea por última vez. Se trata de la montaña de la Creu, en la parte alta del casco antiguo de Oliva, a menos de 500 metros, monte a través, de donde Bea se habría bajado del coche del amigo con el que estuvo esa noche.

Aunque aún es pronto para determinar la identidad del cuerpo hallado, lo que parece claro es que los restos pertenecen a una mujer, tanto por el cráneo como por la pelvis. Eso sí, apenas quedan trazas de posibles restos textiles, aunque sobre el cuerpo, caído bocabajo, al pie de la valla que evita la entrada de animales salvajes en la autopista AP-7, ha sido encontrado lo que podrían ser los restos quemados de una mochila, complemento que llevaba Beatriz la noche de su desaparición. Además, esa cercanía al punto del último avistamiento y algunos elementos hallados sobre el cuerpo han llevado a los investigadores a sospechar con un alto grado de convencimiento que se trataría de los restos de Beatriz, aunque será la autopsia, con los análisis odontológicos y de ADN, la que permitirá la confirmación oficial de la identidad del cuerpo hallado este miércoles.

El autor del incendio fue detenido

En principio, el cadáver estaría calcinado por la acción del fuego intencionado que arrasó buena parte de esa montaña el pasado 4 de septiembre, casi un mes después de la desaparición. Según la información a la que ha tenido acceso Levante-EMV, ese incendio fue provocado por un vecino de Oliva, detenido por estos hechos, que pretendía causar daños en la propiedad de un hombre con el que mantenía un conflicto, por lo que, en principio, nada tendría que ver con la desaparición de Bea.

De hecho, el incendio comenzó junto a las últimas casas de la calle Alta, justo donde empieza la montaña, a unos 240 metros del punto donde estaba el cuerpo que se cree es el de Bea. Hay que recordar que el fuego consumió la vegetación de toda la loma, y que subió ladera arriba empujado por el viento hasta la bajada escarpada sobre la autopista, arrasándolo todo a su paso.

La zona ha sido acordonada por la Guardia Civil, mientras la médico forense realizaba una primera inspección y realizaba el levantamiento del cadáver ordenado por la jueza de guardia de Gandia. Una vez concluida la meticulosa recogida de los restos humanos, labor que finalizó poco antes de la medianoche, han sido guardados en el sudario y trasladados al Instituto de Medicina Legal (IML) de València, donde se realizará la autopsia, que se prevé complicada por el deteriorado estado del cuerpo, tanto por la acción del fuego como por el tiempo transcurrido, a lo que se suma la tromba de agua caída en la madrugada de este martes sobre Oliva, durante el paso de los restos de la borrasca Gabrielle que obligó a decretar la alerta roja en toda la provincia de Valencia y en la de Castellón.

Ana de los Ángeles Martí

¿Homicidio o muerte accidental?

Nada más recibir el aviso, se desplazaron agentes del puesto de Oliva y, poco después, acudieron los investigadores que llevan el caso de Bea, esto es, el Equipo de Policía Judicial de Gandia, además de agentes del laboratorio de Criminalística de València. Este jueves está previsto que se sumen, por fin, a la investigación los especialistas del grupo de Homicidios de la Comandancia de Valencia, a los que aún no se había activado para resolver este caso.

De momento, la Guardia Civil no ha cerrado ninguna hipótesis, ya que no está claro si la muerte de la joven pudo ser accidental o si ha sido víctima de un homicidio, aunque, a falta de la autopsia, cada vez gana más peso la tesis del accidente.

Se fue andando sola al amanecer

De la investigación llevada a cabo hasta ahora se sabe que la noche de su desaparición, Beatriz se despidió con normalidad de su pareja, Juanjo Jiménez, y que cada uno se fue a su domicilio. O eso se dijeron. La realidad es que las cámaras de un bar de la plaza de Sant Roc, en el casco histórico del municipio, captaron nuevamente a Bea, solo 9 minutos después, cambiada de ropa, yéndose hacia la parte baja de Oliva. Gracias a un amigo de Juanjo y al dueño de un bar se supo que la joven había ido a casa de su tía segunda. En ese domicilio, acompañadas por un conocido de ambas, estuvieron hasta pasadas las tres y media de la madrugada. La tía ha asegurado que vio a ambos bajar en el ascensor y que se fueron después en el coche de él.

Ese hombre, que ya ha sido interrogado en dos ocasiones y que vive unas calles más arriba de la casa de Bea, ha declarado, según les consta a los familiares de la joven, que se fue con ella a otro punto de Oliva, al otro lado de la montaña de la Creu. Según ese testimonio, ambos habrían estado juntos hasta casi las siete de la mañana, cuando ya había amanecido. ¿Qué ocurrió después?

Levante-EMV

Caída accidental mortal

De momento, la versión de ese hombre encaja con las investigaciones de la Guardia Civil, por lo que parece que no hay ninguna acusación formal contra él. Así, tras el hallazgo del cuerpo y teniendo en cuenta lo investigado hasta ahora, la tesis que empieza a cobrar fuerza es que Beatriz decidió atravesar el monte para irse a su casa en vez de recorrer las calles del municipio, o bien para despejarse o para dar un paseo por los senderos de la Creu. Está por determinar en qué condiciones estaba la mujer cuando el amigo la dejó para regresar él solo en su coche a su casa, ya que si estaba desorientada o en mal estado, y eso acabó influyendo en su muerte, podría enfrentarse a una acusación de omisión del deber de socorro, penado con cárcel, y que se produce cuando no se presta auxilio a una persona que se encuentre "desamparada y en peligro manifiesto y grave".

A la espera de ver qué encuentran los médicos forenses, la posición del cuerpo y el entorno que rodea el cadáver lleva a pensar que, en esas circunstancias, Bea pudo sufrir una caída accidental mortal, lo que explicaría que nadie hubiese sabido de ella a lo largo de las siguientes semanas. Y que el fuego causado por el detenido, que nada tiene que ver con Beatriz, calcinase el cuerpo de manera casual al extenderse a lo largo y ancho de la montaña de la Creu, quemando todo a su paso.

Eso sí, si los médicos forenses detectan señales de violencia durante el examen del cadáver, el giro de la investigación será hacia la hipótesis del homicidio y ese conocido deberá volver a explicar qué sucedió aquella noche y cómo acabó el cuerpo de Bea en ese inhóspito e inaccesible punto de la montaña, al pie de una valla.