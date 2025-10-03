La senderista que halló el cadáver calcinado en Oliva: "Desde el principio sospechamos que era Bea"

"Desde el momento en el que nos dimos cuenta de que el cuerpo era de una persona, sospechamos que se trataba de Bea". Es el testimonio de la joven senderista que en la tarde este miércoles halló el cadáver deteriorado y calcinado de una mujer mientras paseaba con su perro y un amigo por la montaña de la Creu, en la parte alta del casco antiguo de Oliva, a menos de 500 metros, monte a través, de donde fue vista con vida por última vez Beatriz Guijarro, la joven madre de Oliva que se encuentra en paradero desconocido desde la madrugada del 9 de agosto.

Ambos llevaban paseando por la zona una hora, aprovechando que la zona se encontraba calcinada después de que el pasado 4 de septiembre un vecino de la localidad provocara un incendio con la intención de causar daños en la propiedad de un hombre con el que mantenía un conflicto, y que nada tiene que ver con la desaparición de Bea. "Nos gusta mucho salir a explorar la montaña a ver qué nos encontramos y decidimos ir ahí para ver si el fuego había dejado al descubierto alguna curiosidad", relata la montañista a Levante-EMV.

"Al principio pensamos que era un animal"

En un momento de la expedición, perdidos en mitad de la montaña, en una zona en la que antes del incendio intencionado y del momento en el que desapareció Bea, estaba llena de vegetación, decidieron tomarse un respiro y se sentaron en el borde de una valla que evita la entrada de animales salvajes en la autopista AP-7. Poco después continuaron con el paseo bordeando la franja en la que pocos metros más allá detectaron algo que les llamó la atención. "Vimos algo raro y notamos un olor muy fuerte y muchas moscas sobrevolando. Primero pensábamos que se trataba de una higuera y al ver que eran huesos pensamos que se trataba de algún animal muerto, de algún jabalí quizás que muriera quemado en el incendio".

La Guardia Civil sospecha que el cuerpo calcinado hallado en Oliva pertenece a Bea y no descarta una caída accidental / Ana de los Ángeles

Ni lo uno ni lo otro. Se trataba, tal y como pudieron confirmar segundos después, de los restos óseos de una persona. "Mi amigo se dio cuenta de que era un cráneo. Nos fijamos mejor y nos dimos cuenta de que era una persona", relata. "Desde el primer momento sospechamos que era Bea. Lo pensamos porque en el pueblo todo el mundo está hablando del tema, pero no estaba confirmado", añade la joven. Sobre las 18.20 horas llamaron a la Guardia Civil para avisar que se habían encontrado un cadáver. Acto seguido bajaron a una zona próxima para esperar la llegada de los agentes, ya que los restos los habían hallado en una zona de difícil acceso.

El alivio de la familia

Pocos minutos después llegaron las primeras patrullas, primero de la Policía Local y luego de la Guardia Civil. Tras llevarlos a la zona en la que encontraron los restos óseos de una mujer, muy deteriorados tanto por el paso del tiempo como de la acción del fuego, sumado a la tromba de agua caída en la madrugada de este martes sobre Oliva, durante el paso de los restos de la borrasca Gabrielle, los agentes les hicieron algunas preguntas y les dijeron que tendrán que acudir al juzgado a declarar, "pero todavía no nos han dicho cuándo".

Ana de los Ángeles Martí

Pese a que no se llegaron a cruzar con ningún familiar de la entonces desaparecida, esa noche sí que vieron a una mujer visiblemente molesta que estaba increpando a los periodistas.

La joven se muestra aliviada al pensar que el cuerpo que encontraron sea el de Beatriz "por el alivio de saber que la familia va a poder enterrarla". Así con todo, y a pesar de que la Guardia Civil tiene la convicción absoluta de que se trata de la desaparecida, no habrá confirmación oficial sobre su identificación hasta que no se finalice el examen odontológico que se le ha empezado a practicar este jueves, o en su defecto, el ADN. Por esa razón, a última hora de la tarde de ayer la familia seguía sin tener la notificación de que se trata de Beatriz Guijarro al no haber confirmación oficial.

"Mira que mi madre siempre me dice que algún día me iba a encontrar algo raro, pero jamás pensé que iba a ver algo así", bromea la joven al tiempo que admite que "todavía no me he podido quitar el mal cuerpo".