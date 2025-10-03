Las Unidades de Valoración Forense Integral "tardarán meses en poder atender a las víctimas" de violencia sexual

Preocupación, recelo y mucha incertidumbre entre magistrados y profesionales de las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI) de las víctimas por las nuevas competencias que tendrán que asumir los Juzgados de Violencia sobre la Mujer a partir del próximo viernes, y que amenazan con agravar, todavía más, el colapso que sufre el sistema. El cambio legal, previsto en la Ley de Eficiencia de la Justicia 1/2025 que busca modernizar y dar agilidad a la Administración de Justicia, contempla que a partir del próximo 3 de octubre los órganos judiciales de violencia sobre la mujer se encarguen de tramitar todos los casos de violencia sexual, y no sólo los que ocurren en el ámbito de la pareja, como venía sucediendo hasta ahora. Esto significa que a partir de ahora tendrán que asumir, además, la tramitación de los casos de trata con fines de explotación sexual, los matrimonios forzosos, la mutilación genital femenina o los casos de acoso sexual.

Una asunción de competencias que, según critican más de un centenar de magistradas y magistrados de todo el país, "viene sin estar prevista ni dotada de infraestructuras, personal, ni medios materiales". "Estamos esperando un aluvión de aumento de causas sin más personal", alertan. En este sentido, vaticinan que esto se traduce en un "evidente riesgo de colapso" en unos juzgados "ya saturados de por sí", y que ahora se verá agravado, entre otras cuestiones, por la carga "inasumible" de trabajo que deberá afrontar el personal a partir de ahora. Según estiman jueces especialistas, los trabajadores podrían ver incrementada su carga laboral en un 20 por ciento. Todo esto, además, en una plantilla "ya desbordada".

Para que el personal de Justicia pueda hacer frente a la avalancha de casos que tendrán que asumir los juzgados a partir de ahora, el CGPJ ha acordado reforzar 23 juzgados de todo el país, cinco de ellos en la Comunitat Valenciana (4 de Alicante y otro de Castelló). Además, ha aumentado en cinco las plazas de jueces y magistrados de violencia sobre la mujer en la Comunitat Valenciana para hacer frente a las nuevas competencias. Sin embargo, los magistrados afirman que la realidad "es muy distinta". "En la mayoría de los partidos judiciales no se han adaptado las sedes para poder llevar a cabo esa labor con unas mínimas condiciones de seguridad y confort para las mujeres y sus hijos e hijas; no ha aumentado los servicios auxiliares que nos permitan llevar a cabo nuestra labor, y esta vez no podremos abarcar todo lo que se avecina, porque es inasumible".

Trato menos personalizado

A esto se suma la implementación de la nueva herramienta de gestión procesal de la Comunitat Valenciana, Just@CV, en la tramitación de los procedimientos de los juzgados de Instrucción y Violencia sobre la Mujer. Una plataforma que en la teoría busca agilizar el trabajo digitalizando los procedimientos y reduciendo el uso de papel, pero que en la práctica está suponiendo un quebradero de cabeza para los magistrados "porque nos está dando muchos problemas". Solo en su primer mes de funcionamiento en los Tribunales valencianos más de un millar de causas pendientes de asignar a un juzgado. Una situación que ahora podría agravarse más con los cambios que entran en vigor esta semana.

Sin embargo, uno de los aspectos que más preocupación genera entre los magistrados es cómo va a repercutir todo esto a las víctimas, especialmente durante las guardias. "No sabemos cómo vamos a poder articularlas, porque habitualmente tenemos muchos casos de violencia sobre mujeres que necesitan una orden de protección. Si a esto le sumas que tengamos que atender a una víctima de violación, que es un tema muy delicado que conlleva su tiempo, se corre el riesgo de que la atención se vea irremediablemente privada del trato personalizado que requiere y quede diluida entre todas las demás víctimas", advierten. Además, añaden, "sus procesos civiles se verán relegados por los asuntos penales de atención preferente".

Avalancha de casos

En la misma línea, los profesionales de las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI), los equipos multidisciplinares formados por médico forense, psicólogo y trabajador social, encargados de examinar a las víctimas y la repercusión de las agresiones sufridas en los diferentes entornos de su vida (familiar, social y laboral), advierten que con la entrada en vigor de los cambios se van a alargar los plazos: "Con el colapso que se va a producir tardaremos meses en poder atender a las víctimas". En este sentido, lamentan que las nuevas competencias que tendrán que asumir "estas unidades, que aquí han funcionado correctamente, aunque con cierto desbordamiento, no van a funcionar tan bien al asumir las violencias sexuales de mujeres, niñas y niños.

Manifestación del 8M en València en una imagen de archivo. / L-EMV

"Viene una avalancha que no vamos a poder atender, y alguien lo va a tener que sufrir", denuncian. A este respecto, señalan que a partir de ahora "previsiblemente va a tener preferencia el campo penal al campo civil". Esto significa, entre otras cosas, que todos los expedientes relacionados con custodias, regímenes de visitas o patria potestad, entre muchos otros, corren el riesgo de retrasarse. A esto hay que añadir que la violencia sexual se ha disparado en los últimos años. Entre 2020 y 2024 las pruebas periciales practicadas en la ciudad de València se han duplicado, mientras que el número de profesionales apenas ha aumentado en menos de un 50 por ciento en ese mismo periodo de tiempo.

Adaptar los protocolos

Los profesionales de las UVFI su suman a las quejas de los magistrados por la falta de recursos, la sobrecarga de los profesionales y añaden la "escasez de unidades encargadas de evaluar el contexto de violencia de forma global, más allá del hecho de la denuncia". Además, reclaman la especialización de las unidades de valoración integral, algo que sí se está exigiendo a los órganos judiciales y a los profesionales que intervienen, "pero aquí (en las UVFI) no existe".

E insisten: "Necesitamos recursos personales para poder hacer bien el trabajo. Hay que reforzar los recursos por todos los sitios, a los magistrados, a los funcionarios, a los forenses, a los abogados...". Por último, recuerdan que con los cambios que vienen "hace falta crear un protocolo para este tipo de actuaciones. Ahora existe uno, pero a la hora de valorar casos de violencia sexual, el contexto tiene muchas más circunstancias que los casos producidos en el ámbito de la pareja, porque intervienen más personajes". "Crear protocolos de este tipo de actuaciones lleva su tiempo, y si no tenemos todo el equipo no se pueden hacer. Y, en consecuencia no podremos hacer la valoración de las víctimas de forma adecuada", sentencian.