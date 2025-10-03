Catorce heridos en un virulento incendio en un edificio de la playa de Gandia

Catorce personas han resultado heridas de diversa consideración como consecuencia de un incendio ocurrido a primera hora de esta mañana en un bajo de un edificio de la playa de Gandia. El siniestro, que ha obligado a desalojar la finca, ha ocurrido pasadas las 6.00 horas en un inmueble ubicado en la calle Castilla la Mancha, junto al Hotel Villaluz.

Según Sandra, una mujer testigo del incendio, primero se escucharon "ruidos como si estuvieran tirando cosas y alguien se estuviera peleando, creemos que era porque el fuego ya estaba destrozando las cosas". Al salir al balcón, ya vieron "el humo y el fuego alrededor" y, apenas un par de minutos después, lo que les costó bajar a la calle, las llamas ya avanzaban "por la planta baja" y su marido "empezó a llamar a los vecinos por el interfono" para avisarles del incendio.

Durante ese breve tiempo, la pareja fue testigo de una escena aterradora. "En la planta baja había una mujer gritando con un niño -relata la testigo-. Creemos que estaban quemádonse; de hecho, la mujer llevaba fuego en el pelo y todo. Estaban bastante afectados". Algo más tarde, una vez que llegaron los bomberos, "sacaron a otra persona del interior" del bajo.

"Había muchas personas pidiendo auxilio"

Cuando los bomberos arribaron al lugar, el incendio estaba "totalmente desarrollado", han indicado desde el Consorcio Provincial de Bomberos, hasta el punto de que "había roto la fachada y había subido por la primera y la segunda planta" del edificio. "Había muchas personas pidiendo auxilio", ha relatado el intendente de la Policía Local de Gandia, quien ha añadido que inmediatamente bomberos y agentes se han centrado en ayudar a las personas atrapadas por las llamas.

Tras los rescates, cuatro de los policías (también ha colaborado la Policía Nacional) han necesitado atención sanitaria debido a que han resultado intoxicados por inhalación de humo. En total, ha añadido, "once personas han necesitado asistencia sanitaria por inhalación de humo" y una más "ha sufrido quemaduras porque, al parecer, se le ha quedado la chaqueta pegada a la espalda".

Un bombero trabaja en el incendio declarado esta mañana en la playa de Gandia. / Levante-EMV

Una de las personas que estaban atrapadas por el fuego era una mujer que estaba en el interior de la planta baja que ha ardido. Esta mujer ha tenido que ser extraída de la vivienda con "capucha de rescate". Tres personas más de otras plantas del inmueble también han tenido que ser rescatadas por los bomberos con la ayuda de un vehículo de altura.

Los rescates se han extendido incluso a la finca contigua, donde los bomberos han sacado a otras dos personas mayores del interior del hueco de la escalera, puesto que ésta también se llenó de humo. Al igual que la otra mujer, fueron sacados "con capucha de rescate".

Inmediatamente, todas las víctimas fueron atendidas por los medios sanitarios desplazados al lugar. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha enviado tres ambulacias al lugar del siniestro.

A las 8.30 horas los bomberos ya habían extinguido el fuego y trabajaban en la ventilación del edificio. Las llamas ha alcanzado en apenas unos minutos una altura considerable y, de hecho, han llegado hasta el cuarto piso rápidamente destrozando los balcones y arrasando todo lo que encontraban en su camino.

Según el intendente de la Policía Local de Gandia, el fuego ha comenzado en la planta baja y ha afectado a las dos superiores, mientras que las dos últimas, la tercera y la cuarta planta, han quedado afectadas pero en principio sólo por humo.