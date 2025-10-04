Juzgan a un hombre por abusar de una menor en un piso turístico de València
El acusado aprovechó el estado de embriaguez de la chica para mantener relaciones sexuales con gran violencia, lo que le produjo varios desgarros
La Audiencia de Valencia juzga este lunes a un hombre acusado de abusar sexualmente de una menor de edad con la que había coincidido en un piso de alquiler vacacional en València. Los hechos sucedieron el 2 de octubre de 2021 cuando el hombre se desplazó hasta la ciudad de València para acompañar a un amigo que había quedado con la víctima, con la que mantenía una relación de amistad. Los tres, junto a una amiga de la menor, se encontraron en una casa donde consumieron alcohol hasta la madrugada, cuando la víctima dijo que no se encontraba bien y que quería irse a su casa.
La Fiscalía sostiene que el encausado la acompañó a casa y aprovechó el estado de inconsciencia en el que se encontraba la menor para mantener relaciones sexuales con ella con gran violencia, lo que le produjo varios desgarros. El Ministerio Público pide de forma provisional para el acusado una pena de prisión de ocho años por los delitos de abuso sexual a menor y lesiones.
61 años por agresión a una menor
Por otro lado, la Fiscalía solicita de forma inicial una pena de prisión de 61 años por cinco delitos de agresión sexual a menor, uno de ellos de carácter continuado, y un delito de pornografía infantil para un hombre al que acusa besar, someter a tocamientos y mantener relaciones sexuales con la hija, menor de edad, de su compañera sentimental. Procesado y víctima convivieron desde 2017, año en el que la niña tenía entre 6 y 7 años, en el domicilio familiar, en una localidad del Camp del Túria.
Según mantiene la acusación pública, el encausado aprovechaba las noches cuando la madre de la menor dormía, para subir a su habitación, besarla y someterla a tocamientos en sus partes íntimas, pese a que ella se negaba. Cuando la niña cumplió 10 años, el hombre habría comenzado a mantener relaciones sexuales completas con ella, lo que sucedió en cuatro ocasiones. El Ministerio público sostiene que el hombre grababa los encuentros sexuales y cuando la víctima se negaba a participar en los actos sexuales, el procesado la amenazaba con subir a Internet las imágenes que tenía en su poder.
