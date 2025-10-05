Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herido un menor de un navajazo en una reyerta en València

La víctima tuvo que ser trasladada por una ambulancia al hospital La Fe

Archivo - Imagen de archivo de un coche patrulla de la Policía Nacional

Archivo - Imagen de archivo de un coche patrulla de la Policía Nacional / CNP - Archivo

Redacción Levante-EMV

Valencia

Un menor de 17 años de edad ha resultado herido este domingo por arma blanca tras una reyerta y trasladado por una ambulancia Samu al hospital La Fe de València, según han informado fuentes de la Policía Nacional y el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) de la Generalitat.

Los hechos han ocurrido esta madrugada en un parque junto al Instituto de Educación Secundaria Campanar, y en la pelea se han visto involucrados cuatro jóvenes. Fuentes de la Policía Nacional han informado a EFE de que la investigación está abierta por una reyerta, pero no ha precisado más datos sobre la misma.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents