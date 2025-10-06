El Constitucional confirma la absolución de Miguel López por el asesinato de su suegra

El Tribunal Constitucional ha confirmado la absolución de Miguel López por el asesinato de su suegra, María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM, Vicente Sala.

El fallo revoca la sentencia del Tribunal Supremo, que obligaba a repetir el juicio por haberse destruido el veredicto en el que el jurado popular condenaba inicialmente al acusado. Una resolución que al final fue absolutoria. La acusación particular, única que recurrió ante el Constitucional, planteaba la necesidad de repetir la vista oral contra Miguel López por los fallos que, según su criterio, se habían producido en la parte final del proceso. Entre ellos, citaba el hecho de que la magistrada que presidió el tribunal popular, Francisca Bru, no hubiera entregado a las partes el acta que finalmente acabó siendo destruida.

El Tribunal de Garantías, en una resolución de la que ha sido ponente la magistrada María Luisa Segoviano Astaburuaga, descarta que se haya producido tal vulneración al entender que las supuestas infracciones fueron consecuencia de su propia conducta, por no reaccionar en el momento procesalmente adecuado ante lo que consideraba que eran infracciones procesales de la legislación del Jurado, por lo que no cabe alegar tal indefensión. De todos modos, no se ha tratado de una resolución unánime. La sentencia cuenta con el voto particular de los magistrados Ricardo Enríquez Sancho y José María Macías Castaño.

María del Carmen Martínez fue asesinada a tiros el 9 de diciembre de 2016 en el negocio de automoción que regentaba su yerno, único acusado por el crimen. Un jurado popular le absolvió en noviembre de 2019, lo que ratificó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, pero anuló el Tribunal Supremo por las irregularidades antes citadas. El Supremo ordenó entonces repetir el juicio, que iba a celebrarse durante el mes de mayo de 2023, pero unos días antes admitió a trámite el recurso presentado por la defensa de Miguel López y lo paralizó. Ahora el Constitucional ha corregido al Supremo.

Las irregularidades del veredicto

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad avaló la absolución y la causa llegó hasta el Supremo, donde la Fiscalía se desmarcó y solo quedó la actuación particular que ejerce el abogado Francisco Ruiz Marco en nombre del hijo mayor de la víctima. El Alto Tribunal estimó los argumentos que presentaba esta acusación. Entre otras anomalías, para la anulación del fallo fue determinante la devolución al jurado por parte de la presidenta del tribunal de un primer veredicto condenatorio por siete votos a dos debido a una supuesta falta de motivación que nunca pudo ser cotejada porque el acta se destruyó. También se alegaba que la presidenta del tribunal, la magistrada Francisca Bru, no convocó a las partes a un previo trámite de audiencia sin presencia del jurado para debatir sobre la procedencia de su devolución a la vista del acta, así como tampoco ordenó conservar en las actuaciones el documento. "La jurisprudencia constitucional determina que para apreciar una situación de indefensión material que permita la anulación de un pronunciamiento absolutorio y la retroacción para la celebración de un nuevo juicio es preciso que la situación de indefensión no se deba a la pasividad de la parte o de los profesionales que la representen o defiendan", asegura el TC.

La Sala Primera incide en que, en este caso, la situación de indefensión alegada por la acusación particular fue consecuencia de su propia conducta, por no reaccionar en el momento procesalmente adecuado ante lo que consideraba que eran infracciones procesales de la legislación del Jurado. El Tribunal establece, como hecho constatado en la vía judicial no controvertido por las partes, que "la magistrada-presidenta convocó una específica audiencia con la presencia de las partes y el Jurado a los efectos de explicarles las razones por las que entendía procedente la devolución del acta por su defectuosa motivación y el modo de subsanarlo".

En dicha audiencia la acusación tomó la palabra y rebatió la procedencia de la devolución, pero nada alegó ni en relación con que la audiencia se estuviera desarrollando en presencia de los miembros del Jurado ni respecto de que no se hubiera facilitado previamente el acceso al acta que se pretendía devolver. Con ello, se perdió la posibilidad de subsanar ambas cuestiones por parte de la magistrada. Por todo ello, el tribunal concluye que no cabe apreciar la situación de indefensión afirmada en la sentencia impugnada. En consecuencia, se anula la sentencia y se declara la firmeza de la sentencia de apelación, confirmando con ello la absolución del demandante de amparo.