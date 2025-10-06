Dos detenidos y un menor investigado por pintar trenes y causar daños por 33.000 euros

La Guardia Civil ha detenido a dos personas e investiga a un menor de edad como supuestos autores de 16 delitos de daños, que ascienden a más de 33.000 euros y que fueron ocasionados tras realizar pintadas en trenes.

La investigación se inició el pasado mes de enero, tras recibir la Guardia Civil numerosas denuncias por empresas del sector del transporte, debido a la escalada incesante de cuantiosos hechos vandálicos que tienen lugar en las maquinas ferroviarias destinadas al uso público.

Los delitos tenían lugar en cualquier franja horaria, sin importar a sus autores ser vistos o grabados, ya que ocultaban sus rostros faciales con gorras y bragas de cuello con el objetivo de evitar ser identificados.

Mientras pintaban con espray las máquinas y vagones, eran observados por los viajeros que se encontraban en el interior de las mismas, hasta que los artífices de los actos vandálicos huían entre gritos y carcajadas.

Posteriormente, colgaban en redes sociales las acciones realizadas de manera ilícita a través de unos vídeos que alcanzaban repercusión internacional.

Estos vídeos han sido estudiados de forma minuciosa por los agentes de la Guardia Civil, junto con los 'tag' o etiquetas personales de los autores de las pintadas.

La operación se ha saldado con la detención de dos hombres de 18 y 19 años de edad y la investigación de un menor de 17 años, todos ellos de nacionalidad española.

Se les atribuye la comisión 16 delitos de daños por valor de más de 33.000 euros. Aunque la operación se mantiene abierta y no se descartan más detenciones, ya que se sospecha que el principal grupo se encuentra formado por no menos de una docena de integrantes.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil de Massamagrell con la colaboración de un vigilante de seguridad privada especialista en grafitis como perito calígrafo judicial.

Las diligencias Han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Massamagrell.