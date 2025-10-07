Un joven de 23 años se precipita de un piso catorce en València
Los servicios sanitarios han acudido al lugar del suceso y el herido todavía mantenía constantes vitales
Un joven de 23 años se ha precipitado a primera hora de este martes de un piso catorce en la Avenida del Maestro Rodrigo de València, muy cerca del edificio del barrio de Campanar incendiado en 2024.
Al parecer, se trataba de un joven que habría estado consumiendo drogas, según han informado las fuentes consultadas y, cuando los servicios sanitarios han acudido al lugar del suceso, todavía mantenía las constantes vitales, sin notificar su fallecimiento estas mismas fuentes.
El suceso, ocurrido poco antes de las 9 horas, ha provocado una gran congestión en el tráfico en València tras estar cortados algunos carriles de esta arteria de la ciudad con dotaciones de bomberos del Consorcio Provincial de Valencia, algunas ambulancias SAMU y efectivos de la Policía Local de València.
Información en elaboración
En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.
Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil, puedes inscribirte de forma sencilla y sin ningún coste a nuestro canal de Telegram pinchando aquí o Whatsapp . Además sigue la información actualizada en la web del diario, así como en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aemet confirma «lluvias intensas» y chubascos a partir de este jueves, festividad del Nou d'Octubre
- Inicio de las reservas del Imserso 2025-26: Precios, destinos y todas las novedades
- Un hombre se electrocuta en l'Albufera mientras pescaba
- El rechazo a Mazón se mantiene y el 82% de encuestados pide su dimisión
- Incendio en una conocida discoteca de València
- El subdirector de Emergencias al inicio del Cecopi del 29-O: 'Tenemos entrándonos por l'Albufera intensidades muy altas otra vez y un desembalse previsto
- Una nueva vida para el palacete del mejor ventrílocuo del mundo
- Arrancan con un contratiempo las esperadas obras en la presa de Algar