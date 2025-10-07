Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un joven de 23 años se precipita de un piso catorce en València

Los servicios sanitarios han acudido al lugar del suceso y el herido todavía mantenía constantes vitales

Imagen de archivo de una unidad SAMU / L-EMV

Jaime Roch

València

Un joven de 23 años se ha precipitado a primera hora de este martes de un piso catorce en la Avenida del Maestro Rodrigo de València, muy cerca del edificio del barrio de Campanar incendiado en 2024.

Al parecer, se trataba de un joven que habría estado consumiendo drogas, según han informado las fuentes consultadas y, cuando los servicios sanitarios han acudido al lugar del suceso, todavía mantenía las constantes vitales, sin notificar su fallecimiento estas mismas fuentes.

El suceso, ocurrido poco antes de las 9 horas, ha provocado una gran congestión en el tráfico en València tras estar cortados algunos carriles de esta arteria de la ciudad con dotaciones de bomberos del Consorcio Provincial de Valencia, algunas ambulancias SAMU y efectivos de la Policía Local de València.

