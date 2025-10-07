Se derrumba un edificio en pleno centro de Madrid: se buscan a varios desaparecidos y hay un herido grave

El forjado de un edificio en obras en la calle de las Hileras, en el céntrico barrio de Ópera de Madrid, se ha derrumbado parcialmente, sin que por el momento se conozca si hay víctimas, y en el lugar se encuentran trabajando once dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, informa Emergencias.

Hay al menos cinco desaparecidos y tres heridos, uno de ellos grave, que está siendo traslado en ambulancia, según la Policía Nacional.

Hasta la calle del suceso, que se encuentra entre la plaza de Ópera y la Puerta del Sol, se han desplazado también varias ambulancias y efectivos policiales, que han acordonado la zona. En total, son más de 11 dotaciones de Bomberos, Policía y Emergencias las que trabajan en la búsqueda y en asegurar la zona.

Los trabajadores de tiendas cercanas a la zona han declarado que han escuchado un "estruendo" y que ha empezado a salir "mucho polvo" con un "olor raro". Desde el Museo del Pan Gallego confirman que las autoridades han obligado a cerrar los establecimientos de la calle de las Hileras y del Arenal. Por otro lado, los propietarios del restaurante El Escarpín han sentido "un estruendo tremendo" y después han visto como la calle se llenaba de personas que acudían en busca de información.