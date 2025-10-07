Las medallas de la dana copan el día de la Policía Nacional

La Jefatura Superior de la Policía Nacional de la Comunitat Valenciana ha celebrado este martes el acto por el Día de la Policía con motivo de la festividad de los Santos Ángeles Custodios. El evento, que ha estado presidido por el Jefe Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, Carlos Gajero, junto con la Delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha tenido lugar en el complejo policial Zapadores de Valencia, donde se han impuesto condecoraciones a agentes de la Policía Nacional, a funcionarios de Cuerpos Generales y a personas pertenecientes a otras instituciones.

Los agentes condecorados, con sus meritorias actuaciones y su entrega diaria, han prestigiado y ensalzado la imagen de la Policía Nacional demostrando un gran espíritu de sacrificio en su trabajo o durante su trayectoria profesional. Además se ha rendido homenaje a todos los policías que han fallecido en acto de servicio dando su vida por España. El 80% de las 183 medallas otorgadas esta mañana están relacionadas con la dana, entre ellas las condecoraciones otorgadas a la Brigada de la Policía Científica y el grupo de Homicidios, cuyos agentes fueron clave para identificar en un tiempo récord a los fallecidos en la catástrofe natural.

A este respecto Bernabé, ha destacado el mayor despliegue policial de la historia reciente" que se movilizó con motivo de la dana en el que participaron cerca de 5.000 agentes que completaron más de 12.800 misiones junto al resto de cuerpos y servicios de emergencias y al respecto ha recalcado: "Cada uno de sus trabajos supusieron una mano tendida para centenares, para miles de familias que estaban sufriendo".

Asimismo, ha evidenciado que el trabajo de la Policía Nacional "es constante y se enfrenta a tremendos retos que tenemos por delante" y en ese sentido ha apuntado que en una sociedad "que vive exhausta de tanta polarización, de tantas 'fake news', es más importante que nunca el principal reto que es preservar la democracia" "Y para eso la Policía Nacional siempre ha estado al frente", ha recalcado.

El Jefe Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, Carlos Gajero,y la Delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, durante el acto por el Día de la Policía Nacional. / Daniel Tortajada

Del mismo modo, ha subrayado que "el Gobierno de España seguirá dotando a la Policía Nacional de más medios, formación y condiciones laborales dignas". En estos momentos, más de 7.000 agentes de la Policía Nacional prestan servicio en la Comunitat Valenciana, lo que supone cerca de un 13% más que en el 2018. En la provincia de Valencia, hay más de 4.000 agentes, más de un 10% en relación con 2018. Además, según los datos aportados por Bernabé "hay cada vez una presencia más igualitaria: una de cada cinco policías es mujer, liderando, patrullando y demostrando que la igualdad fortalece a toda la institución".

Asimismo, ha añadido, "la vocación de servicio, la entrega y el ejemplo" de la Policía Nacional ha favorecido, entre otras cuestiones, que "la criminalidad total en la ciudad de València haya descendido un 3,6% en el último año, una reducción mayor que en la provincia (-3,2%) y que en la Comunitat Valenciana (-0,4%)".

Zapadores: Un complejo "más moderno y eficiente"

La delegada también se ha referido al "esfuerzo inversor del Gobierno de España" destinado a la mejora de las infraestructuras de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En este sentido, ha destacado la rehabilitación integral del Complejo Policial Zapadores de València.

La primera fase "de este complejo policial más moderno y eficiente" fue presentada el pasado mes de junio por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y la finalización de la segunda fase se prevé para el primer semestre del año que viene.

La reforma, ejecutada por la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE), cuenta con un presupuesto de 30 millones, una de las mayores inversiones contempladas en el Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado (2019-2025)