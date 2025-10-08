Los detalles de la operación 'Spider': "Se ha desmantelado una red que durante años ha estado corrompiendo la esencia del puerto de València"

La Redactora Jefe de Sucesos de Levante-EMV, Teresa Domínguez, profundiza en los detalles de la reciente operación 'Spider' llevada a cabo en Puerto de Valencia contra el tráfico de drogas. "Las cifras hablan por sí solas. Son 81 detenidos, 86 investigados, solo 70 de los 81 detenidos se practicaron entre el 22 y el 24 de septiembre a lo largo de tres días, con un operativo en el que participaron más de 450 agentes de la Policía Nacional"

"Ha sido un mazazo histórico a las redes del narcotráfico que operan desde la ciudad de València. La razón es muy sencilla. En esta ocasión, además de la desestructuración de esa red de narcos desde el nivel más alto hasta el más bajo, la Policía Nacional, ha sido capaz de desmantelar una red que durante años y años ha estado corrompiendo la esencia del puerto de València.

"Se trata de dos redes que funcionaba como un cártel, encabezadas por sendos estibadores, viejos conocidos de la Policía y la Guardia Civil por sus inversiones en el mundo del narcotráfico".