Se queda sin ojo tras recibir una pedrada de un sintecho durante una discusión por una lata de cerveza
El acusado se enfrenta a catorce años de cárcel por presuntamente golpear con una piedra en el ojo a un sintecho y causarle la pérdida de un ojo
Una simple lata de cerveza y la acusación de que uno se la había robado al otro motivó una violenta pelea entre dos gorrillas, que pernoctaban en el Jardín del Túria, que terminó con uno de ellos herido de gravedad. Como consecuencia de la pedrada que presuntamente uno de los involucrados le dio al otro, el afectado sufrió graves lesiones, entre ellas la pérdida de un ojo. Ahora, el acusado se enfrenta a una pena de catorce años de cárcel como presunto autor de un delito de lesiones y otro de robo con violencia e intimidación por supuestamente sustraerle la mochila y el teléfono movil.
El Tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha juzgado este miércoles los hechos que ocurrieron la noche del 20 de julio de 2024. El acusado, un joven sintecho de origen marroquí, ha reconocido que esa noche, sobre las 22.30 horas, mantuvo una discusión con hombres sinhogar que se conocían de ejercer de gorrillas en las inmediaciones de la estación de autobuses de València y de pernoctar juntos en el jardín del Túria, en València.
