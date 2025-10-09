Testigos de la caída mortal de un joven en València: "Estuvimos en vilo durante dos horas"

Conmoción entre los vecinos y vecinas del número 107 de la Avenida Maestro Rodrigo de València por el trágico suceso que sacudió la calma en este tranquilo residencial del barrio de Campanar, ubicado a escasos metros del edificio calcinado en febrero de 2024, después de que un joven de 23 años falleciera a primera hora de este martes tras caer precipitado desde el piso catorce de una de las cuatro torres de viviendas que componen el complejo. Tal y como adelantó este diario en exclusiva, la caída mortal se producía cuando el fallecido, que había acudido a un encuentro sexual, se encontraba bajo los efectos de la droga alfa, una sustancia psicoactiva con efectos estimulantes como paranoias, alucinaciones y conductas violentas que el joven había consumido.

En declaraciones a este diario, la limpiadora de una de las viviendas del complejo residencial cuenta que se percató de lo que estaba sucediendo sobre las 7.00 de la mañana. "Estaba limpiando cuando empecé a escuchar ruido. Me asomé a la ventana y vi que había un chico joven de pie en el poyete de la ventana, en el piso catorce de la Torre A". Antes de que la mujer pudiera llamar a Emergencias aparecieron los primeros efectivos de la Policía Local y de Bomberos de València, que desplegaron un amplio dispositivo en las zonas comunes.

Al caer se golpeó con un saliente

"Llegaron a desplegar una lona para amortizar la caída", agrega la empleada. Un vecino del residencial que presenció los hechos, por su parte, cuenta que en un inicio el fallecido se encontraba en la parte exterior de la barandilla de la terraza, en una planta superior, donde permaneció "un buen rato". Durante todo ese tiempo el joven "estaba colgado de la barandilla con una especie de cuerda que estaba atada a la cornisa. No paraba de hacer movimientos raros. Estuvimos en vilo durante al menos dos horas", cuenta el testigo.

Esta misma fuente cuenta que antes de caer al vacío, el joven se resbaló, quedando en la cornisa del piso catorce, donde pudo resistir unos minutos. "Hizo un movimiento extraño y entonces se cayó, con la mala suerte de que mientras caía se golpeó con un saliente", desviando el cuerpo, que en lugar de caer sobre la lona desplegada por los bomberos, lo hizo sobre el respiradero del garaje", afirma otra vecina del residencial.

Investigación abierta

A falta de que concluya la investigación abierta por la Policía Nacional, las primeras informaciones establecen que el chico, un colombiano de 23 años que había acudido al edificio a una cita con el propietario de la casa, estaba bajo los efectos de la droga alfa antes de caer al vacío, según fuentes de toda solvencia consultadas por Levante-EMV. Esto explicaría la actitud y los movimientos extraños que hacía el fallecido antes del fatal desenlace.

A la derecha, terraza en la que permaneció el fallecido antes de caer al vacío. / A.P.

Según las citadas fuentes, la precipitación se producía después de que un psicólogo del servicio de Bomberos de València movilizado hasta el lugar tratara de disuadirle de su intención durante un tiempo prolongado. Al parecer, la alerta al servicio de Emergencias 112 la dio la persona que se encontraba con el joven en la misma vivienda, el morador de la casa, con el que había quedado para tener un encuentro sexual.

La Policía Nacional ya se ha entrevistado con la persona que estaba con el fallecido, pero ahora será emplazada para tomarle declaración oficialmente. Aunque será fundamental que esta persona cuente qué tipo de droga y cuánta tomó el joven fallecido, y si había expresado ideas suicidas con antelación o la caída ha derivado del estado mental provocado por la sustancia o sustancias ingeridas, lo que realmente dará la dimensión de lo sucedido son los resultados del análisis de Toxicología al que ha sido sometido el cuerpo durante la autopsia practicada en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Valencia, cuyas muestras serán enviadas a la sede barcelonesa del Instituto Nacional de Toxicología.