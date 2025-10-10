Condenada la vecina de Torrent acusada de intentar matar a su hermana con unas tijeras

La enemistad entre dos hermanas a raíz de que una de ellas iniciara una relación con un hombre que la otra desaprobaba, y que se agravó por las reticencias de que el novio se instalara en la casa del padre de ambas, que habían heredado, alimentaron un conflicto familiar que derivó en una batalla campal a plena luz del día en una calle de Torrent. Y ahora, en la condena de una de ellas por haber intentado matar a la otra clavándole nada menos que unas tijeras. Así lo ha decidido la Audiencia de València en una sentencia hecha pública hoy y que pone fin al juicio al que fueron sometidos ambos acusados el pasado 3 de octubre, tal como informó Levante-EMV.

La sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, impone a la mujer, Luisa B. S., así siete de los nueve años y medio de cárcel que solicitaba la Fiscalía, mientras que el otro coacusado, que era pareja de la anterior cuando sucedieron los hechos, ha sido absuelto del delito de homicidio en grado de tentativa por el que ambos fueron juzgados, ya que los magistrados no consideran que este hombre participara en el apuñalamiento de la víctima ni que impidiese al marido de esta que le prestase los primeros auxilios en la calle, donde fue atacada.

Así mismo, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia castiga a Luisa a pagar una indemnización de 58.000 euros, de los que 50.000 son para su hermana como víctima directa del ataque y 8.000 para la hija de esta y sobrina de la condenada. Además, se le imponen la mitad de las costas generadas durante el proceso judicial y a pagar los gastos de atención médica generados cuando la agredida acudió al Centro de Salud Torrent 1 el día de los hechos, ocurridos en marzo de 2024.

La reyerta, en la que llegaron a verse involucradas más de veinte personas, todas ellas del entorno familiar, terminó con una de las hermanas herida de gravedad tras ser acuchillada con unas tijeras empuñadas presuntamente por la otra. Tanto la presunta autora como su pareja fueron detenidos esa misma mañana y dos días después el Juzgado de Instrucción número 2 de Torrent acordaba su ingreso en prisión provisional investigados por un delito de homicidio en grado de tentativa por el que la Fiscalía solicitaba para cada uno nueve años y medio de prisión, pena que la acusación particular, ejercida por el letrado Alfredo Escudero, elevaba a diez años para cada uno de ellos.

Reconoció solo la pelea

Durante el juicio celebrado el viernes 3 de octubre en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, la acusada reconoció que la mañana del 10 de marzo de 2024 mantuvo una pelea con su hermana, quien, según ha apuntado, le estaba esperando a la salida de su casa en el Camí Reial de Torrent, a bordo de un coche en el que también estaba su cuñado.

Según sostuvo ante el tribunal, al salir de su casa con su entonces pareja, con el que mantenía una relación desde hacía apenas diez días, ambos les abordaron y les empezaron a agredir. Respecto a la acusación de clavarle unas tijeras a su hermana, ha asegurado que ella "solo le pegué cuatro patadas" y que fue "en defensa propia", después de recuperar el conocimiento. "De los golpes que me pegaron me quedé inconsciente", esgrimió.

"Se aprovechó de mi salud mental"

Preguntada por el motivo por el que salió de casa con dos navajas y unas tijeras, ha esgrimido que las llevaba en el bolso "por si había un altercado". En este sentido, sostiene que estaba amenazada por su hermana y su cuñado, a los que había denunciado hasta en cuatro ocasiones "por amenazas de muerte" y ha remarcado que nunca las armas. "Solo las enseñé". La acusada incriminó al que fuera su pareja, quien, asegura, fue el que acuchilló a su hermana con las tijeras. Sin embargo, se da la circunstancia de los policías que intervinieron encontraron el arma en su bolso. "Le dije que la tirara en mi bolso porque yo no tenía causas pendientes y porque me tenía intimidada. Se aprovechó de mi salud mental en esos momentos", ha acusado.

Cruce entre la calle Camí Reial y la calle Leon XIII de Torrent donde se produjo el apuñalamiento. / L-EMV

Por su parte, el hombre desmintió el relato de su excompañera sentimental y la acusó de ser "una mentirosa". Según declarado en el juicio, al salir de casa vieron que la hermana bajó de un coche y se dirigió hacia ellos gritando, mientras que su marido "salió con una porra", con la que asegura que le dio "ocho o nueve golpes", que le causaron una brecha en la cabeza, hasta que se partió.

El acusado sostiene que en todo momento se defendió "con los brazos y las piernas, porque hago artes marciales". Asegura que esa mañana "solo quería salir 'escopeteao' porque nos iban a matar" pero ella (su novia) quería quedarse porque quería más". Así, delató a la que fuera su pareja quien, según declaró ante la Sala, "la había amenazado de muerte muchas veces". "Ella me cameló. Me decía 'no te preocupes, que esto lo soluciono yo'". Sobre la aparición de ADN suyo en las tijeras, se escuda en que las usó en la casa "para cortar los descuentos del supermercado" al que se dirigían esa mañana.

Siete minutos en parada

Durante su declaración, la víctima reconoció que esa mañana se aproximó a su hermana "porque quería hablar con ella". Según su relato, "me acerqué para pedirle que dejara de amenazarme y que no quería a su novio en casa de mi padre. Nos enganchamos de los pelos, nos caímos al suelo y sentí un escalofrío muy fuerte. Cuando volví a abrir los ojos estaba en la cama de un hospital llena de cables", señaló.

Como consecuencia de las lesiones provocadas por el arma blanca en la axila la mujer estuvo durante siete minutos en parada cardiorrespiratoria y tuvo que ser intervenida de urgencia en el Hospital General de València tras recibir las primeras asistencias en el Centro de Salud I de Torrent por la cercanía al lugar de los hechos. Desde entonces la mujer precisa tratamiento psiquiátrico por la depresión que le ha sido diagnosticada. "Me han tenido que subir la dosis porque no puedo dormir ni salir a la calle. Mi hija -una niña de ocho años que presenció la agresión- también lo lleva muy mal".

El Ministerio Fiscal solicitaba para cada uno de los acusados una pena de nueve años y medio de prisión como autores de un delito de homicidio en grado de tentativa. Según sostiene en el escrito de acusación, ambos actuaron conjuntamente "con la intención de causar la muerte" de la víctima, por lo que sacaron dos navajas y unas tijeras de punta afilada que la acusada le clavó en el costado derecho.

Aprovechando que la mujer quedó tendida en el suelo, ambos comenzaron a propinarle patadas por todo el cuerpo. Asimismo, agrega que el acusado "blandía un cuchillo evitando que nadie pudiera aproximarse" a socorrer a la herida mientras la encausada seguía golpeando a su hermana, quien yacía inconsciente.

Además de la pena de prisión, la acusación particular, solicitaba para su representada una indemnización de 46.800 euros (7.580 por las lesiones, 34.230 por las secuelas sufridas por ella y 5.000 por los daños morales de su hija, que presenció los hechos). El abogado de la defensa pedía incluir el informe psiquiátrico de su clienta y que se citase a declarar al médico que realizó el citado documento, algo que ya estaba incluido en la causa.