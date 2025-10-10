Detenido el tironero que llevaba semanas asaltando a mujeres mayores en Russafa

La Policía Nacional ha conseguido poner coto al tironero que, desde hacía semanas, tenía amedrentado al vecindario más mayor del barrio valenciano de Russafa, tras haber asaltado al menos a cinco mujeres, todas ellas de más de 80 años de edad. La detención de Iván F., de 50 años, ha sido posible gracias a la pericia de uno de los investigadores del grupo de Policía Judicial de la comisaría de Russafa, que sospechó del ladrón y lo atrapó justo cuando cometía el último de los asaltos. De momento, está en prisión.

Cuando se produjo esa detención, los agentes del citado grupo de la Policía Nacional ya investigaban como obra de un único autor varios asaltos ocurridos en el barrio de Russafa, varios de ellos en el entorno del mercado, en los que las víctimas eran mujeres octogenarias, solas y que se disponían a ir a la compra.

En todos los casos, las víctimas eran asaltadas por un hombre de mediana edad y acento suramericano, según describían, que se acercaba a ellas y les arrebataba las joyas que llevaban mediante el sistema del tirón, para huir a continuación a la carrera.

Un policía libre de servicio y el quinto robo

La coincidencia en la descripción había llevado a los policías al convencimiento de que estaban ante un mismo ladrón en todos los casos, pero todavía no habían logrado identificarlo. Hace algo más de una semana, uno de los investigadores, que ni siquiera estaba trabajando, vio casualmente a un hombre con gorra cuyo aspecto le recordó al que describían las víctimas de los tirones y cuya actitud vigilante y esquiva le resultó sospechosa, razón por la que decidió seguirle discretamente. Y acertó.

Apenas un par de calles más allá, el desconocido se acercó a una mujer mayor que, además, paseaba a su marido en silla de ruedas. El ladrón se abalanzó sobre la mujer, le arrebató de un tirón la cadena de oro que llevaba al cuello y trató de huir a la carrera, pero el agente lo interceptó y, tras identificarse, lo detuvo y pidió la presencia de un coche radiopatrulla para hacerse cargo del detenido, que fue trasladado al complejo policial de Zapadores para ser identificado.

Gracias a ello, las otras cuatro víctimas pudieron reconocer fotográficamente a su agresor entre un grupo de imágenes que les fueron mostradas en la comisaría de Russafa. Y todas lo señalaron sin ningún género de dudas como el tironero que les había arrebatado violentamente sus joyas.

El juez dicta prisión sin fianza

Con todas esas evidencias en la mano, los agentes instruyeron las diligencias y enviaron al juzgado de guardia de València al detenido. El juez, a instancias del fiscal, ordenó prisión preventiva, comunicada y sin fianza, por cinco delitos de robo con violencia y otros tantos de lesiones, ya que las cinco mujeres sufrieron heridas durante los asaltos. Varias de ellas, de hecho, acabaron cayendo sobre el asfalto, aunque, por fortuna, en ningún caso sufrieron fracturas, por lo que ninguna tuvo que ser ingresada en el hospital.

Según fuentes jurídicas, Iván F., natural de Colombia, alegó ante el juez el mismo argumento esgrimido ante la Policía Nacional: que actuaba por un estado de necesidad extremo, ya que necesitaba pagar una deuda que le reclamaban desde su país un grupo de personas vinculadas con la delincuencia.

Amenazas a sus familiares

El tironero ahora encarcelado, que carecía de antecedentes en España, había llegado hace un año a nuestro país y se encontraba en situación irregular, pendiente de una solicitud de asilo registrada hace unos meses y en la que pedía protección por la situación en Colombia. Además, aseguró en presencia de su letrado que quienes le reclamaban la deuda tenían amenazados a varios de sus familiares, y que teme que lleven a cabo esas amenazas.

En el registro con autorización judicial de su domicilio, ubicado en el mismo barrio donde actuaba, los investigadores de la comisaría de Russafa intervinieron "diversa documentación relacionada con la venta de joyas en tiendas de compra-venta, así como 2.250 euros en efectivo", según ha informado este viernes la Jefatura Superior de Policía de València. Además, fueron recuperadas algunas de las alhajas, que ya han sido devueltas a sus propietarias.