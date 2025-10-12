Atragantamiento
Fallece un hombre tras atragantarse en un restaurante de Lugo
Un helicóptero medicalizado se trasladó hasta la localidad de Vilalba, donde tuvo lugar el percance, pero no llegó a practicar el traslado al certificarse el fallecimiento
EP
Santiago de Compostela
Un hombre falleció tras atragantarse cuando se encontraba comiendo en un restaurante del municipio lucense de Vilalba.
Según la información del 112 Galicia, los hechos se produjeron sobre las 14.30 horas de este domingo en un establecimiento hostelero de la calle Galicia.
Hasta el punto se desplazó el helicóptero medicalizado que tomó tierra, pero no llegó a trasladar al hombre. En el operativo también participaron los agentes de la Guardia Civil y Protección Civil de Vilalba.
