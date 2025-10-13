Extorsiona bajo amenazas a un putero que preguntó por los servicios de una trabajadora sexual

El interés de un hombre por los servicios y tarifas de una trabajadora sexual, a la que jamás llegó a contratar, ha terminado con el encargado del piso donde la anunciante ejercía la prostitución condenado a un año de cárcel como autor de un delito continuado de extorsión por amenazar al putero con sufrir daños si no efectuaba unos pagos que le reclamaba por haberle hecho perder el tiempo.

El acusado, que se enfrentaba inicialmente a cuatro años de prisión, se ha beneficiado de una reducción considerable de la pena tras reconocer ante el Tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia que aprovechó que su víctima había facilitado sus datos a través de una página web de citas para contactar con él y exigirle diversos pagos, por un importe total de 6.300 euros, a cambio de no enviarle a nadie a su casa "para ajustarte las cuentas".

Aprovechó que tenía sus datos

La sentencia, leída in voce tras el acuerdo de conformidad alcanzado entre las partes, obliga al condenado a devolver todo el dinero que estafó al interesado en un plazo máximo de dos años y medio. El extorsionador podrá beneficiarse de la suspensión de la ejecución de la pena de cárcel siempre y cuando no vuelva a delinquir en un plazo de dos años y seis meses y reembolse todo el dinero chantajeado en este mismo periodo de tiempo, en cuotas de 260 euros, tal y como se ha comprometido ante la jueza.

Los hechos que han sido juzgados este lunes ocurrieron en junio de 2022, cuando el denunciante accedió a una web de citas para interesarse por los servicios de una chica, que jamás llegó a requerir. Según los hechos probados, el acusado, "guiado por el ánimo de obtener un ilícito beneficio patrimonial", aprovechó que el putero había facilitado sus datos en la mencionada web de citas para contactar con él a través de WhatsApp.

Amenazó con hacer daño a su familia

Tras responder al mensaje, recibido el 13 de junio de 2022, el ahora condenado le llamó por teléfono identificándose como el encargado de varios pisos de chicas de compañía para reclamarle una transferencia de 900 euros a una cuenta de la que era titular por haberle hecho "perder el tiempo". El hombre le advirtió que si no hacía el pago varios empleados suyos se presentarían en su casa "para solucionar el asunto", amenazándolo con sufrir algún tipo de daño, tanto él como su familia.

La víctima, amedrentada, decidió realizar la transferencia, situación que el extorsionador aprovechó para exigirle más dinero sin llegar a interrumpir la llamada. "Esta transferencia era para mí. Si no quieres que vayamos a por ti y a por tu familia deber de realizar otra transferencia de 900 euros para mi socio y así no tener que enviarte a nadie a tu domicilio para ajustarte las cuentas", le amenazó.

No paraba de exigirle dinero

Ante el temor de que la amenaza se hiciese realidad, el hombre accedió a realizar una segunda transferencia. Lejos de zanjar el asunto, y consciente de la vulnerabilidad de su víctima, a la que veía como la gallina de los huevos de oro, el condenado siguió exigiéndole dinero y le reclamó una tercera transferencia, esta vez por valor de 4.500 euros, que el afectado también realizó con destino a esta misma cuenta.

Tras admitir todos los hechos, el Tribunal ha dictaminado que el encargado del piso de citas tendrá que devolver al interesado los 6.300 euros que le chantajeó. Además, le condena a un año de cárcel por un delito continuado de extorsión. La sentencia es firme y no se podrá recurrir.