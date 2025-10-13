Herida una niña de 14 años tras ser golpeada por un tranvía en València
La menor presentaba un traumatismo craneoencefálico como consecuencia del impacto y la circulación de las líneas L4, L6 y L8 de Metrovalencia han sufrido retrasos
Una niña de 14 años ha resultado herida tras ser golpeada por un tranvía de Metrovalencia. Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el suceso ha ocurrido a primera hora de la mañana de este lunes, sobre las 7.30 horas, en la Avenida Tarongers de València.
En la parada de La Cadena
Concretamente, la menor se encontraba en la parada de tranvía de La Cadena. Por el momento no han trascendido detalles del motivo que ha provocado que la niña haya sido golpeada por el convoy. Se sabe, eso sí, que como consecuencia del impacto presentaba un traumatismo craneoencefálico. Tras ser asistida por una ambulancia del SAMU, la niña ha sido trasladada al Hospital Clínico de València.
La menor habría cruzado por una zona no habilitada para el paso de peatones y, afortunadamente, la rápida reacción el maquinista, que ha frenado en seco el convoy, ha evitado un desenlace fatal y la niña solo ha sido golpeada.
Retrasos en la circulación
La circulación de las Lineas L4, L6 y L8 de Metrovalencia ha quedado interrumpida durante cerca de media hora este lunes, y ya funciona pero con retrasos. Tras el suceso, la circulación de las líneas L4, L6 y L8 ha quedado interrumpida durante cerca de media hora entre Tarongers y Dr. Lluch , Tarongers y Marítim y Neptú y Marítim y aunque ya se ha restablecido, lo hace con retrasos.
