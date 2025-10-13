Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Operación antidroga

Capturada en Ibiza una embarcación con más de 500 kilos de cocaína

Una lancha patrullera de la Guardia Civil siguió a un yate sospechoso cuando éste intentó evadirse y lo hizo encallar en un punto de la costa

Vídeo: La Guardia Civil incauta 521 kilos de cocaína en una embarcación en Ibiza

Vídeo: La Guardia Civil incauta 521 kilos de cocaína en una embarcación en Ibiza / Guardia Civil Ministerio Interior

Redacción

Ibiza

La Guardia Civil ha capturado en Ibiza un gran alijo de cocaína tras perseguir un yate hasta hacerlo embarrancar en un punto de la costa de Platja d’en Bossa. Los más de 20 fardos que transportaba la embarcación en el momento de la inspección alcanzaban los 521 kilos de droga.

La intervención se produjo durante el pasado sábado, cuando una patrulla observaba desde tierra a una embarcación sospechosa en la zona de Es Porroig, por lo que dieron aviso a Salvamento Maritimo de la Guardia Civil, que procedió a acercarse hasta el lugar con una lancha patrullera. La embarcación que pretendía zafarse de la intervención del cuerpo de seguridad tras intentar embestirla, acabó por encallar en la costa después de una persecución.

Investigación abierta

Después de la detención, los agentes de la Guardia Civil encontraron en el interior del yate una veintena de fardos de cocaína equivalente a 521 kilos. Esta operación podría tratarse de una de las mayores intervenciones de esta sustancia ilícita en los últimos meses en Ibiza. La investigación de estos sucesos que atentan contra la salud pública continúa abierta a cierre de edición.

