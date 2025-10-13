Sucesos
Detenido un hombre por matar a otro tras una pelea en Barcelona
Los servicios de emergencias no pudieron hacer nada por salvar la vida de la víctima, que presentaba lesiones compatibles con arma blanca cuando fue atendida, en la localidad de Santa Coloma de Gramenet
Germán González
Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 30 años por la muerte de otro tras una pelea en la localidad barcelonesa de Santa Coloma de Gramenet la pasada madrugada.
Los agentes han recibido el aviso sobre la 1 de la mañana y han acudido a la zona junto a efectivos de la Policía Local de Santa Coloma de Gramenet. Allí han encontrado a un hombre gravemente herido por lesiones compatibles con arma blanca, según fuentes policiales.
Al lugar también se han desplazado tres ambulancias del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) que no han podido hacer nada por salvar la vida de la víctima. En la zona también estaría su presunto agresor, que fue detenido por la policía.
El SEM habría movilizado un equipo de psicólogos para atender a conocidos de la víctima que estaban en la zona. La División de Investigación Criminal de la Región Policial Metropolitana Norte se hace cargo de las pesquisas para aclarar los motivos del crimen.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alerta naranja: Todos los municipios de Valencia que mañana no tienen clase
- Una tromba de agua desborda el barranco de la Saleta en Aldaia
- DIRECTO | La dana Alice en Valencia: La Aemet activa la alerta por fuertes lluvias y empiezan las cancelaciones del 9 d'Octubre
- Encuentran los restos de un hombre que llevaba muerto 15 años en su casa en València
- El nuevo «jardín de los bichos» del Turia ya muestra su singular aspecto
- El protocolo de riesgos meteorológicos enviado a la jueza obliga a Emergencias a realizar seguimientos de lluvias y caudales cada dos horas como mínimo
- Conmoción en la Fuensanta por el hombre hallado muerto tras 15 años: 'Pensábamos que estaba en una residencia
- La Universitat de València suspende las clases presenciales para el lunes