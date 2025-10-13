Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación

Muere una bebé al ser atropellada junto a la iglesia 'palmariana' de El Palmar de Troya

La pequeña, de un año, falleció en el recinto del templo, aunque los investigadores están pendientes de conocer el resultado de la autopsia

La iglesia de El Palmar de Troya.

La iglesia de El Palmar de Troya. / EFE

EP

Sevilla

Una bebé de un año de edad ha fallecido en el municipio de El Palmar de Troya (Sevilla) en la tarde noche de este domingo. El suceso ha tenido lugar en una explanada de la basílica perteneciente a la Iglesia Palmariana, una vez finalizada una procesión extraordinaria organizada por sus rectores.

La Guardia Civil investiga la muerte de la menor, que habría sido atropellada dentro de ese recinto en torno a las 23,30 horas, según confirman fuentes del Instituto Armado a Europa Press. Al respecto, se movilizó un indicativo de Tráfico y otro de la Patrulla Territorial; también acudió una ambulancia del 061, si bien los servicios de emergencias solo pudieron certificar el fallecimiento de la niña.

Las causas exactas de la muerte de la menor se desconocen porque los investigadores están pendientes de conocer el resultado de la autopsia. El asunto está judicializado, como aclaran las mismas fuentes. El levantamiento del cadáver de la pequeña se produjo entre las 1,30 y las 2,00 horas de la madrugada de este lunes.

La Iglesia Palmariana, fundada en 1978 por Clemente Domínguez y Gómez, quien se declaró Papa asumiendo el nombre de Gregorio XVII, celebraba este domingo una inusual jornada de puertas abiertas y una procesión extraordinaria con la salida de la Santa Faz y la Virgen del Palmar Coronada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Alerta naranja: Todos los municipios de Valencia que mañana no tienen clase
  2. Una tromba de agua desborda el barranco de la Saleta en Aldaia
  3. DIRECTO | La dana Alice en Valencia: La Aemet activa la alerta por fuertes lluvias y empiezan las cancelaciones del 9 d'Octubre
  4. Encuentran los restos de un hombre que llevaba muerto 15 años en su casa en València
  5. El nuevo «jardín de los bichos» del Turia ya muestra su singular aspecto
  6. El protocolo de riesgos meteorológicos enviado a la jueza obliga a Emergencias a realizar seguimientos de lluvias y caudales cada dos horas como mínimo
  7. Conmoción en la Fuensanta por el hombre hallado muerto tras 15 años: 'Pensábamos que estaba en una residencia
  8. La Universitat de València suspende las clases presenciales para el lunes

Cortes de tráfico nocturnos en la Pista de Silla y la AP-7: Consulta los días, los horarios y las rutas alternativas

Cortes de tráfico nocturnos en la Pista de Silla y la AP-7: Consulta los días, los horarios y las rutas alternativas

Pilar Bernabé, delegada del Gobierno, visita Carcaixent: "Hay que alejarse de los negacionismos porque el negacionismo mata"

Pilar Bernabé, delegada del Gobierno, visita Carcaixent: "Hay que alejarse de los negacionismos porque el negacionismo mata"

Gastrónoma celebra una década de hitos gastronómicos

Gastrónoma celebra una década de hitos gastronómicos

Educación convoca los premios para alumnos excelentes de Formación Profesional

Educación convoca los premios para alumnos excelentes de Formación Profesional

Especial Telefonada | Conocemos quienes serán las Falleras Mayores de València de 2026

Especial Telefonada | Conocemos quienes serán las Falleras Mayores de València de 2026

"El agua corría por las calles de Favara con una fuerza que no habíamos visto nunca"

"El agua corría por las calles de Favara con una fuerza que no habíamos visto nunca"

Muere una bebé al ser atropellada junto a la iglesia 'palmariana' de El Palmar de Troya

Muere una bebé al ser atropellada junto a la iglesia 'palmariana' de El Palmar de Troya

"El agua fluía por las calles de Favara con una fuerza que no habíamos visto nunca"

"El agua fluía por las calles de Favara con una fuerza que no habíamos visto nunca"
Tracking Pixel Contents