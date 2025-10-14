La fiscal solicita 25 años para el empresario de lejías de Carcaixent por el asesinato de Florina Gogos

Una pena de cárcel de 25 años, 10 más de libertad vigilada y una indemnización de 200.000 euros para la madre y la hermana de la víctima. Es la petición que ha realizado la Fiscalía en sus conclusiones provisionales para el empresario lejiero de Carcaixent José V. R. por el asesinato, en enero de 2021, de la Florina Gogos, la joven de 19 años prostituida que fue estrangulada y arrojada a una acequia en Silla, en los dominios de l'Albufera, tras subirse al coche de un putero en una curva entre la V-31 y la CV-33. Florina permaneció 22 días desaparecida, tal como informó entonces en exclusiva Levante-EMV, hasta que un cazador encontró su cuerpo flotando en una acequia a 770 metros en coche del punto en que se subió al vehículo del acusado. Ese crimen supuso un punto de inflexión para que los municipios alineados a lo largo de la pista de Silla, donde los proxenetas obligan a una multitud de mujeres, la inmensa mayoría extranjeras y en situación irregular, a ejercer la prostitución, iniciaran, con Albal a la cabeza, un movimiento de repulsa y expulsión de los puteros de sus territorios. Pese a las ordenanzas y la denuncia social de colectivos abolicionistas, la explotación sexual de esas mujeres permanece casi inalterable: hoy en día sigue habiendo mujeres prostituidas en las rotondas, las vías de servicio y las inmediaciones de los polígonos.

La fiscal detalla en su calificación provisional que "el encausado José V. R., es una persona asidua y regularmente demandante de prostitución callejera, y venía solicitando dichos servicios en la zona donde Florina se prostituía". El relato, elaborado a partir de la investigación llevada a cabo por el grupo de Homicidios de la Guardia Civil, que detuvo al putero a finales de julio de ese mismo año, seis meses y medio después del crimen, sostiene que el acusado ya había pagado antes a Florina por tener sexo. Concretamente, un día antes, el 7 de enero.

Un crimen machista y premeditado

Ese día, "el procesado se dirigió a la localidad de Silla, con la intención de tener un encuentro sexual con una prostituta, deteniéndose junto a Florina con la cual permaneció aproximadamente desde las 16.00 a las 16.42 horas". La propia víctima le contó a otro putero que le había quitado dinero a un cliente, y ese sería casi con toda probabilidad, según las evidencias reunidas por los investigadores y el juzgado, el móvil del crimen, en el que la fiscal ve la agravante de dominación machista, razón por la que solicita la pena de asesinato en su grado máximo.

La representante del Ministerio Público continúa explicando, en un relato claro y conciso, que la joven llegó a esa curva del ramal que enlaza la pista de Silla con la autovía de Albal a las 11.00 horas del día siguiente, el viernes, 8 de enero de 2021. "En hora no determinada, pero alrededor de las 15.00 horas" de ese día, el procesado, "a bordo de su vehículo BMW serie 3 se dirigió hasta la CV-33 a la altura de una fábrica de logística de Silla, lugar donde ejercía la prostitución Florina Gogos, siendo que el mismo ya había resuelto anteriormente atentar contra su vida, dado el encuentro tenido el día anterior".

Quién es Florina Gogos / Teresa Domínguez

Una vez allí, sobre las 15.27 horas del día 8 de enero, tal como registraron las cámaras de seguridad de la empresa de transportes, a pesar del diluvio que caía en ese momento en la zona, Florina, "confiando en el procesado, dado que el día anterior le había realizado un servicio sexual, y previo requerimiento de un nuevo servicio sexual por parte de este, subió en el asiento del copiloto del vehículo BMW serie 3" que conducía José V. R. Y, como el día anterior, según se aprecia en las grabaciones del jueves y del viernes, el procesado recorrió el mismo camino: primero por el camino asfaltado, conocido como De la Marjal o de la fuente de Mariano, para girar enseguida a su derecha por un camino de tierra que discurre por los campos agrícolas de la partida de l'Altet de Silla.

Arrojada a un canal de riego

Una vez en el lugar, "el procesado, con pleno desprecio a su condición de mujer, como expresión de su superioridad y dominación sobre la misma, al permitirle experimentar sobre ella sensaciones de poder y control, y con ánimo de atentar contra la vida de Florina, de manera sorpresiva, súbita e inesperada para ella y sin posibilidad de defensa ni reacción por parte de la misma, y guiado por el ánimo de acabar con su vida, la agarró fuertemente del cuello, presionando con ambas manos o con el antebrazo, estrangulándola, provocándole anoxia encefálica por compresión extrínseca del cuello, causándole la muerte instantes posteriores, tras lo cual arrojó su cuerpo sin vida a un canal de riego que discurría por el lugar, abandonado rápidamente el escenario del hecho".

Agustí Perales Iborra

La cámara registró ese mismo coche saliendo solo 20 minutos después y con cierta prisa del Camí de la Marjal, tal como publicó este diario en exclusiva, para incorporarse con urgencia a su derecha, hacia el puente elevado sobre la Pista de Silla desde el que se toma esta vía rápida en sentido hacia el sur, esto es, el camino natural para regresar a Carcaixent, donde residía José V. R.

Un cazador encontró el cuerpo de Florina flotando en la acequia Font del Marjà, a 770 metros en coche del punto donde el ahora encausado la había recogido en su coche bajo un fuerte aguacero, a primera hora de la mañana del sábado 30 de enero de 2021. Conservaba intacto el bolso y sus ropas, pero su cuello, a pesar del destrozo provocado por el efecto de la putrefacción, mantenía las señales del estrangulamiento letal que los médicos forenses detectaron durante la autopsia practicada en el Instituto de Medicina Legal (IML) de València.

La detención del presunto asesino

El presunto asesino fue detenido el 28 de julio en su casa, ante un vecindario revolucionado por el arresto de un conocido empresario del municipio, y dos días más tarde el juez lo envió a prisión tras examinar las pruebas aportadas por la Guardia Civil, que dio con él a pesar de las precauciones que tomó: dejó su teléfono móvil en su domicilio para evitar que lo delatara la geolocalización y evitó el trayecto más directo y lógico entre su casa y el punto donde sabía que encontraría a la chica.

La fiscal interesa que el juicio con jurado se celebre cuanto antes, dado el tiempo transcurrido desde el crimen, e insta a que se cite a 16 testigos, además de la madre y de la hermana de Florina, a las que pide que se indemnice con 140.000 y 60.000 euros, respectivamente. Además, propone a agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil de Silla que encontraron el cuerpo, así como a seis agentes del grupo de Homicidios de la Guardia Civil, con su jefe e instructor del atestado a la cabeza, cuatro guardias del laboratorio de Criminalística de la Comandancia de València y un agente del equipo de Investigaciones Tecnológicas, también de la Comandancia.