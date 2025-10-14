Detenida en Massalavés una mujer que robó un camión en Villena y un remolque con 40.000 euros en aceite en Aspe

La Guardia Civil ha detenido en la localidad valenciana de Montroy a una mujer de 30 años acusada de robar una cabeza tractora en Villena valorada en 130.000 euros y sustraer a continuación un semirremolque en Aspe cargado con aceite valorado en 40.000 euros. La Guardia Civil ha identificado a un varón de 38 años como cómplice de la mujer, que fue detenida tras intentar robar otro camión cargado de electrodomésticos en Massalavés (Valencia). Los investigadores han comunicado al juzgado de Villena la identificación de este segundo implicado.

La operación se inició en mayo de 2025, cuando el Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Villena tuvo conocimiento de la sustracción de una cabeza tractora valorada en 130.000 euros, que se encontraba estacionada en un descampado del municipio.

El dispositivo de geolocalización que quitaron del camión robado en Villena y tiraron en Alicante. / INFORMACIÓN

El propietario manifestó a los agentes que el vehículo contaba con un dispositivo GPS, cuya última localización se situaba en un camino rural de la partida alicantina de El Rebolledo. Al desplazarse hasta el lugar, los investigadores hallaron el dispositivo arrancado y oculto entre la maleza.

De manera paralela, los agentes detectaron que esa misma noche se había producido en Aspe el robo de un semirremolque cargado con 32 palés de aceite de oliva y girasol, valorados en 40.000 euros.

Camión en Getafe

Días después, tanto la cabeza tractora como el semirremolque fueron localizados en un polígono industrial de Getafe, aunque la carga no pudo ser recuperada.

Según avanzaban las investigaciones, los agentes lograron establecer un patrón delictivo en la conducta de la detenida y su cómplice. La mujer utilizaba su vehículo particular para desplazarse a diferentes polígonos industriales, donde seleccionaba posibles objetivos.

Una vez identificada la mercancía de interés, colocaban un dispositivo de geolocalización en el vehículo de transporte para monitorizar su posición exacta. Posteriormente, acudían durante la madrugada para cometer el robo, aprovechando el cierre de las empresas y la escasa vigilancia.

Durante la investigación, se comprobó que la mujer había vuelto a actuar en Massalavés (Valencia), donde simuló una avería en su vehículo para detener la marcha de un camión de una empresa de electrodomésticos.

Mientras la detenida distrajo al conductor, su cómplice instaló una baliza GPS en los bajos del vehículo. No obstante, un empleado de la misma empresa sorprendió al individuo, frustrando la colocación del dispositivo y evitando un posible nuevo robo.

Gracias a las gestiones de investigación y al análisis de diversas pruebas, los agentes lograron identificar el vehículo utilizado por la autora, lo que permitió su localización y detención el pasado 19 de septiembre en la localidad valenciana de Montroy.

La detenida fue puesta a disposición del juzgado de guardia de Picassent, que decretó su puesta en libertad con medidas cautelares, mientras un juzgado de Instrucción de Villena se ha hecho cargo de la investigación.

Las investigaciones continúan abiertas, ya que el cómplice de la detenida, aunque identificado, permanece en paradero desconocido, por lo que la Guardia Civil mantiene abierta la operación para su captura.

Los agentes han contado con el apoyo del Puesto de Alberic y del Puesto Principal de Aspe, así como de la Comisaría de Policía Nacional de Getafe.