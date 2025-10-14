El rifirrafe económico en el campeonato europeo de dardos de Gandia acaba en los tribunales

La celebración del Congreso Europeo de Dardos, celebrado entre el 26 de septiembre y el 3 de octubre de 2022 en el hotel de cuatro estrellas VS Gandia Palace, ha terminado con uno de los organizadores sentado en el banquillo de los acusados como autor de un delito de estafa por presuntamente dejar sin pagar 70.000 euros de la factura del evento, cuyo importe total asciende a 215.000 euros.

Durante el juicio celebrado este lunes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, el acusado, que se enfrenta a cuatro años de cárcel por estos hechos, ha eludido toda responsabilidad y ha asegurado que él actuó como intermediario entre la Federación Española de Dardos, encargada de organizar el certamen, y los 38 equipos que participaron en el torneo, quienes le abonaban a su cuenta personal una cuantía determinada en concepto de alojamiento, la cena de gala y otros gastos por la compra de materiales. "Fue la Federación la que me pidió que me hicieran las transferencias a mi cuenta", ha alegado.

Acusa al hotel de disparar los precios

Asimismo, ha sostenido que el coste total del evento fue pactado con el alojamiento en 2018, año en el que se decidió que la capital de la Safor acogería el congreso de 2020, aunque finalmente tuvo que ser aplazado al 2022 por la pandemia, por 145.000 euros. El procesado ha declarado que un día antes de finalizar el evento el hotel le reclamó los 70.000 euros que tenía pendiente de pago. "Les dije que sería un error, pero como hay pocos salones en España con esas características y nos interesaba quedar bien con ellos les propuse un plan de pagos".

Sin embargo, jamás llegó a efectuarlos "porque no me aceptaron la propuesta" y porque "no tengo ese dinero", se escuda. Ahora, acusa al hotel de incrementar las tarifas de forma interesada "para sacar más dinero" porque "vieron la gallinita de los huevos de oro". "Me llegaron a pedir que firmara un documento remitido al Ayuntamiento de Gandia que decía que el evento iba a generar un impacto económico de un millón de euros en la ciudad", ha esgrimido.

Contrató más servicios

El representante legal del hotel, por su parte, desmiente que pidieran más dinero: "Le hicimos precios muy buenos porque nos interesaba que se hiciera ahí". El trabajador mantiene que en enero de 2022 se le facilitó al cliente un listado con los precios desglosados "y él los aceptó". Así, atribuye la diferencia de presupuesto en la contratación de servicios complementarios, entre ellos una cena de gala valorada en 30.000 euros y en las reservas que tuvieron que tramitar en otros hoteles "porque no teníamos capacidad para tanta gente". "Él nunca cuestionó nada. Solo se comprometía a pagar. Si no lo hubiera aceptado no habríamos seguido adelante", ha sostenido.

Esta versión queda acreditada con un correo electrónico que el acusado recibió tres semanas antes del congreso donde se detallaban los gastos, y que el mismo contestó indicando algunas modificaciones. "No descarto haberlo recibido, pero no lo leí entero. Por lo visto no estaba al tanto de todo", ha esgrimido. Desde el hotel consideran que el organizador se aprovechó de la confianza que tenían con el anterior presidente, quien solía gestionar las reservas, para quedarse con el dinero que sí que habría recibido de los participantes. "Debería haberse abonado todo con anterioridad, pero teníamos tanta confianza que dejamos que lo pagara durante la celebración", ha afirmado el representante.

El acusado de estafar a un hotel de Gandia durante el juicio celebrado este lunes. / A. Pérez

"El jueves nos dijo que se le habían bloqueado las cuentas bancarias y que al día siguiente lo tendríamos. Pasaban los días y nada. Nos daba evasivas y nos decía, 'no te preocupes que lo tendrás'. Pero llegó el lunes y se marchó sin pasar por recepción, dejándose incluso cosas suyas. No supimos nada más de él". Ahora, reclaman los 69.338 euros que el procesado les dejó a deber y la indemnización que les corresponda por derecho.

Sin intención de pagar

El Ministerio Fiscal, por su parte, solicita para el acusado cuatro años de cárcel como autor de un delito de estafa. Según sostiene en su escrito de acusación, el procesado, "con la finalidad de obtener un beneficio patrimonial injusto", contrató con el hotel la celebración del congreso por un importe de 214.338 euros, si bien únicamente pagó 145.000 euros en diversas transferencias con anterioridad a la celebración del campeonato.

Así, considera que este actuó "no teniendo intención de pagar el importe total de los servicios prestados por el hotel desde que convino la celebración del campeonato, aprovechándose de la confianza mutua que existía entre ambos, por haber participado en campeonatos anteriores".