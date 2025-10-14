Una mujer dirigía desde Alzira un clan familiar de traficantes que distribuía heroína por toda Valencia

Una cuidadosa investigación llevada a cabo por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional ha permitido desmantelar un clan familiar dedicado al narcotráfico y dirigido por una mujer desde Alzira, con capacidad para distribuir no solo en la Ribera, sino también en València y otros puntos del área metropolitana. Los agentes han detenido a 12 presuntos traficantes -seis mujeres y seis hombres- y han recuperado durante los registros domiciliarios casi un kilo de heroína, la droga en la que estaba especializada la organización, y 250 gramos de cocaína, además de casi siete kilos de marihuana, armas y dinero.

Armas prohibidas

Se han efectuado siete registros, donde se han intervenido cerca de 800 gramos de heroína, unos 250 gramos de cocaína, casi siete kilos de marihuana, 18.000 euros en efectivo, un rifle tipo carabina, una navaja, dos defensas extensibles, joyas y un vehículo.

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de junio por parte de la Udyco de la Jefatura Superior de Valencia, tras tener conocimiento de que "una mujer afincada en Alzira se estaría dedicando al tráfico de drogas a mediana escala" en Alzira y en Algemesí así como en el barrio valenciano del Cabanyal, a través de una red de distribuidores, muchos de ellos con lazos familiares entre sí y con la matriarca.

Un distribuidor fijo en el Cabanyal

Fruto de las primeras pesquisas, afirma la Policía, los investigadores detectaron que la principal investigada "manejaba una cantidad relevante de heroína y se reunía periódicamente con otros investigados los cuales se encargaban de la distribución de la misma". En la capital del Túria, el principal cliente de la sospechosa y encargado de la venta de las sustancias, era un hombre con varios domicilios en el barrio del Cabanyal y diferentes personas que desarrollarían distintos roles para distribuir al menudeo las drogas.

Los arrestados, siete de ellos con numerosos antecedentes policiales, han pasado ya a disposición judicial,