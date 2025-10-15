Un estudio de arquitectura estafa a un cliente falseando el expediente municipal de regulación urbanística

Ni expediente, ni tasas, ni deuda. La supuesta regulación urbanística que el dueño de una vivienda pensaba que había iniciado su ayuntamiento ha resultado ser un fraude por el que ha sido detenida por la Policía Nacional en Torrent la administradora del estudio de arquitectura que había comunicado a su víctima la incoación de ese supuesto expediente municipal. Eso sí, para cuando el cliente descubrió el fraude, ya le había abonado 22.000 euros a la presunta estafadora, que ahora deberá devolver ese dinero y responder por dos delitos ante el juzgado torrentino que investiga el caso.

Según ha informado este miércoles la Jefatura Superior de Policía de València, agentes de la Policía Nacional han detenido en la capital de l'Horta Sud a la administradora de un estudio de arquitectura, a quien se le imputan los delitos de estafa y falsedad documental tras defraudar a un cliente cerca de 22.000 euros por trabajos de regularización urbanística de un inmueble.

La investigación se inició en la comisaría de Policía Nacional de Torrent a raíz de la denuncia de un hombre que podría haber sido estafado tras abonar grandes cantidades de dinero a un estudio de arquitectura por los servicios contratados para la elaboración de un informe técnico y la presentación de alegaciones ante el ayuntamiento de otra localidad valenciana.

Inicialmente, la administradora del estudio formalizó un presupuesto de 7.800 euros, que fueron abonados por el cliente en dos plazos. Sin embargo, en las semanas siguientes, la investigada solicitó pagos adicionales por diferentes conceptos como tasas municipales, informes ampliatorios y el pago de una sanción impuesta por el ayuntamiento, lo que elevó la cantidad total entregada a casi 22.000 euros.

Fue el ayuntamiento a pedir explicaciones

El cliente, extrañado por la elevada cantidad de la sanción que se le había informado, se personó en dicho ayuntamiento para esclarecer la situación, donde tuvo conocimiento de que el supuesto expediente sancionador se encontraba falsificado y que no existía ningún trámite de regularización presentado por la empresa de arquitectura.

Durante las labores de investigación llevadas a cabo por los agentes, se verificó que todos los pagos realizados por el cliente fueron ingresados en cuentas bancarias pertenecientes a la administradora. Además, se averiguó que el documento sobre la sanción municipal había sido alterado, y se descubrió que los extractos bancarios presentados por el estudio de arquitectura, que mostraban supuestos pagos al ayuntamiento, habían sido manipulados para engañar al cliente.

Por estos hechos, la Policía Nacional llevó a cabo la detención de la mujer como presunta autora de los delitos de estafa y falsedad documental, siendo puesta en libertad a la espera de ser citada para comparecer ante la autoridad judicial.