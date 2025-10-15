El videoanálisis de Teresa Domínguez
"El horror era ese cuerpo, que un día fue el cuerpo sin vida de Antonio y hoy solo era un esqueleto caído"
¿Puede alguien morir y desaparecer no solo de la faz de la tierra,sino de la memoria colectiva? La respuesta, la triste respuesta la hemos vivido esta semana en València. Las intensas lluvias que ha dejado la borrasca Alex, además de todo lo que ha supuesto, ha permitido el hallazgo del cadáver de un hombre que llevaba muerto alrededor de 13 años.
¿Cómo es posible que algo así suceda en una ciudad como Valencia, en un barrio como la Fuensanta? Sabemos que al menos el 24 de enero de 2013 estaba vivo. ¿Por qué? Porque Antonio bajaba siempre a las juntas de vecinos y esa fue la última junta vecinal que queda registrada en las actas.
A partir de ese momento no hay constancia de que estuviera vivo....
Los bomberos tuvieron que acceder a través de una ventana porque la puerta estaba atascada y cuando entraron se encontraron con el horror. El horror era ese cuerpo lo que un día fue el cuerpo sin vida de Antonio y hoy solo era un esqueleto caído en el suelo de su habitación y cubierto todavía con las ropas que llevaba hechas jirones por esos 13 años transcurridos.
